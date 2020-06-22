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Ровно 34 года назад Марадона с помощью руки Бога и гола столетия вывел Аргентину в полуфинал ЧМ-1986

Чемпионат мира FIFA
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За это Диего и любят, и ненавидят

Ровно 34 года назад Марадона с помощью руки Бога и гола столетия вывел Аргентину в полуфинал ЧМ-1986
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В Испании этот эпизод вспоминают как "La Mano de Dios", а в Англии – "The Hand of God". 22 июня 1986 года Диего Марадона забил один из самых знаменитых голов истории футбола.

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На 51-й минуте четвертьфинального матча ЧМ-1986 против сборной Англии аргентинец сделал передачу на Хорхе Вальдано и продолжил движение в сторону ворот. От ноги англичанина Стива Ходжа мяч отскочил в сторону штрафной, где Марадона подправил его в ворота с помощью своей левой руки.

Рефери ошибся, посчитав, что мяч был забит головой. Через 4 минуты Диего забил в ворота англичан "гол столетия".

Сборная Аргентины победила "трех львов" со счетом 2:1. Впоследствии "альбиселесте" выиграли Кубок мира. Позже Марадона отмечал:

"Да, рука. Но рука бога. Если бы у нас только была возможность вернуть время назад... Я бы пообещал англичанам, что не забью им гол левой рукой... Забил бы им правой".

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В статье: Англия Аргентина Диего Марадона ЧМ-1986
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