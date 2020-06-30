  1. UA-Футбол ⚽
  2. Чемпионат мира FIFA
  3. Феерия Зубастика. 18 лет назад Бразилия в пятый раз выиграла Чемпионат Мира
В тренде
Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA

Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Феерия Зубастика. 18 лет назад Бразилия в пятый раз выиграла Чемпионат Мира

Чемпионат мира FIFA
(3 голосов)

Прическа, которую знают все

Феерия Зубастика. 18 лет назад Бразилия в пятый раз выиграла Чемпионат Мира
UA-Футбол
Новина українською

Ровно 18 лет, 30-го июня 2002-го года, состоялся финал 17-го чемпионата мира по футболу. Сборная Германия пыталась остановить великолепных бразильцев, которых вел за собой Роналдо.

Читайте такжеРоберто Карлос: С Роналдо не сравнятся даже Неймар, Криштиану Роналду или Лионель Месси

"Селесао" провели турнир на "одном дыхании", выиграв все матчи с общим счетом 18:4. А вот Германия играла не столь уверенно и во многом дошла до финала благодаря Оливеру Кану.

Решающий матч из-за дисквалификации пропускал другой лидер "Бундестим" - Михаэль Баллак. Финал, в целом, прошел без интриги. Два гола "Зубастика" Роналдо в основное время подарили победу его команде. Отметим, что серьезную ошибку допустил Кан, которое можно считать виновником первого гола. Бразилия стала первой, и пока что единственной сборной, которая выиграла пять чемпионатов мира.

Германия взяла реванш через долгих 12 лет. Они уничтожили Бразилию на их территории со счетом 7:1, а после обыграли Аргентину в финале Мундиаля.

Германия - Бразилия 0:2
Голы: Роналдо 67, 79

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Михаэль Баллак Германия Бразилия Оливер Кан Роналдо
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...