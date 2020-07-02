10 лет назад Суарес руками выбил мяч из ворот и спас Уругвай в матче Чемпионата Мира

Наиболее драматический матч Чемпионата Мира в 2010-м году случился в четвертьфинале - Уругвай встречался с Ганой.

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Все самое интересное случилось уже в самом конце дополнительного время (после 90 минут счет был 1:1). В своей последней атаке форвард африканцев пробивал уже в пустые ворота, но Суарес отбил мяч руками. Луис тут же был удален, а судья назначил пенальти. Уругваец уходил со слезами на глазах.

Подошедший к мячу Гьян решил пробить сильно и наверняка, но мяч предательски попал в перекладину. Сразу прозвучал свисток, который перевел игру в серию пенальти.

Футболисты Ганы были морально разбиты и дважды промахнулись с точки. Уругвай был точен и вышел в полуфинал, где сыграл с Нидерландами. После матча все обсуждали поступок Суареса, в адрес которого говорили разные слова. Для своей родины он был героем, для Африки - врагом.

Полный обзор матча