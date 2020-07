10 лет назад Суарес руками выбил мяч из ворот и спас Уругвай в матче Чемпионата Мира

Наиболее драматический матч Чемпионата Мира в 2010-м году случился в четвертьфинале - Уругвай встречался с Ганой.

Все самое интересное случилось уже в самом конце дополнительного время (после 90 минут счет был 1:1). В своей последней атаке форвард африканцев пробивал уже в пустые ворота, но Суарес отбил мяч руками. Луис тут же был удален, а судья назначил пенальти. Уругваец уходил со слезами на глазах.

Подошедший к мячу Гьян решил пробить сильно и наверняка, но мяч предательски попал в перекладину. Сразу прозвучал свисток, который перевел игру в серию пенальти.

@Uruguay v @ghanafaofficial, 2010 #WorldCup quarter-final



The very definition of late, late drama! pic.twitter.com/GrhcSSgAil