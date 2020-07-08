Слезы Марадоны и спорный пенальти в финале. 30 лет назад Германия стала Чемпионом Мира

Ровно 30 лет назад, 8-го июля 1990-го года, на Олимпийском стадионе в Риме сборная Германии и Аргентины сыграли в финале Чемпионате Мира. Что интересно, за четыре года до этого они также встретились в главном матче Мундиаля, в котором триумф праздновали "Альбиселесте".

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Многие ждали встречу двух лучших игроком мира того времени - Лотара Маттеуса и Диего Марадоны. Оба были капитанами своих сборных и для двоих этот поединок значил многое.

West Germany and Argentina lineup before the 1990 World Cup Final. pic.twitter.com/7GpHVGGSEL — 90s Football (@90sfootball) July 3, 2020

Сам матч нельзя назвать богатым на события - судьбу золотых медалей решил один гол, который был забит с пенальти. Многие до сих пор спорят, стоило ли тогда указывать на точку, после очень сомнительного фола на Руди Феллере. Также интересно, что лидер и штатный пенальти Маттеус отказался подходить к мячу в ответсвенный момент и удар пришлось исполнять Андреасу Бреме. Хладнокровный защитник был точен.

Спустя много лет Маттеус признался, что пенальти в том эпизоде назначать не стоило. Но после финального свистка он вместе со своими партнерами радовался победе - Германия стала трехкратным Чемпионом Мира. В объектив камер попал Диего Марадона, который не смог сдержать слез после столь досадного поражения. Капитан второй раз подряд вытащил Аргентину в финал, но в тот день даже он был бессилен.

Similar emotions for Argentina today. Maradona after Argentina’s 1990 World Cup Final loss to Germany. pic.twitter.com/YKjlqM8FSp — The Antique Football (@AntiqueFootball) June 21, 2018

ФРГ - Германия 1:0

Гол: Бреме 85 (п)