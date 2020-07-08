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Слезы Марадоны и спорный пенальти в финале. 30 лет назад Германия стала Чемпионом Мира

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Команды во второй раз подряд играли в финале

Слезы Марадоны и спорный пенальти в финале. 30 лет назад Германия стала Чемпионом Мира
UA-Футбол
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Ровно 30 лет назад, 8-го июля 1990-го года, на Олимпийском стадионе в Риме сборная Германии и Аргентины сыграли в финале Чемпионате Мира. Что интересно, за четыре года до этого они также встретились в главном матче Мундиаля, в котором триумф праздновали "Альбиселесте".

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Многие ждали встречу двух лучших игроком мира того времени - Лотара Маттеуса и Диего Марадоны. Оба были капитанами своих сборных и для двоих этот поединок значил многое.

Сам матч нельзя назвать богатым на события - судьбу золотых медалей решил один гол, который был забит с пенальти. Многие до сих пор спорят, стоило ли тогда указывать на точку, после очень сомнительного фола на Руди Феллере. Также интересно, что лидер и штатный пенальти Маттеус отказался подходить к мячу в ответсвенный момент и удар пришлось исполнять Андреасу Бреме. Хладнокровный защитник был точен.

Спустя много лет Маттеус признался, что пенальти в том эпизоде назначать не стоило. Но после финального свистка он вместе со своими партнерами радовался победе - Германия стала трехкратным Чемпионом Мира. В объектив камер попал Диего Марадона, который не смог сдержать слез после столь досадного поражения. Капитан второй раз подряд вытащил Аргентину в финал, но в тот день даже он был бессилен.

ФРГ - Германия 1:0
Гол: Бреме 85 (п)

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В статье: Германия Аргентина Лотар Маттеус Диего Марадона Руди Фёллер Андреас Бреме
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zago41
08.07.2020 в 17:48
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