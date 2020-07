Слезы Марадоны и спорный пенальти в финале. 30 лет назад Германия стала Чемпионом Мира

Ровно 30 лет назад, 8-го июля 1990-го года, на Олимпийском стадионе в Риме сборная Германии и Аргентины сыграли в финале Чемпионате Мира. Что интересно, за четыре года до этого они также встретились в главном матче Мундиаля, в котором триумф праздновали "Альбиселесте".

Многие ждали встречу двух лучших игроком мира того времени - Лотара Маттеуса и Диего Марадоны. Оба были капитанами своих сборных и для двоих этот поединок значил многое.

West Germany and Argentina lineup before the 1990 World Cup Final. pic.twitter.com/7GpHVGGSEL