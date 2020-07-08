Трагедия всей Бразилии. Шесть лет назад Германия забила семь голов в ворота Селесао

В 2014-м году все бразильские болельщики верили, что именно их сборная выиграет домашний чемпионат мира. Однако в полуфинале случилась настоящая трагедия - их команда пропустила семь голов от сборной Германии, бесславно покинув турнир. Только "Мараканасо" сильнее разбила сердца болельщикам "Селесао".

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Исход игры был предрешен еще в первой половины, когда немецкая машина забила пять голов. Причем четыре точных удара они нанесли за каких-то шести минут. На трибунах было гробовое молчание. Особенно все помнят главного фаната сборной Бразилии - дедушку с кубком мира. Даже он не сдержал слез.

يك سال گذشت:

برزيل ١ - آلمان ٧



One year on:

Brazil 1 - 7 Germany pic.twitter.com/HCt1jd2XPq — Sattar Saeedi (@SattarSaeedi) July 8, 2015

Во втором тайме Германия не остановилась и вышедший на замену Шюррле отметился дублем. Гол престижа Оскара уже ничего не изменил - на табло сверкал итоговый счет 1:7.

После этого Бразилия умудрилась проиграть еще и матч за третье место Нидерландам со счетом 3:0. А вот Германия и в финале доказала, что в том году ей не было равных - они обыграли Аргентину со счетом 1:0. Но лучший свой матч они провели именно в полуфинале.

Бразилия - Германия 1:7

Голы: Оскар 90 - Мюллер 11, Клозе 23, Кроос 24,26, Хедира 29, Шюррле 69, 79

