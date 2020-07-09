Ровно 14 лет назад Зидан боднул в грудь Матерацци, а Италия обыграла Францию в финале ЧМ-2006

Финал чемпионата мира по футболу 2006 между сборной Италии и сборной Франции состоялся в воскресенье, 9 июля, на Олимпийском стадионе в Берлине и собрал примерно 69 тысяч зрителей на арене.

Команды обменялись голами в первом тайме (у французов забил Зидан с пенальти за нарушение Матерацци против Малуда, у итальянцев – сам Марко с углового, который подал Пирло, Андреа стал лучшим игроком финала). "Триколор" проиграли "Скуадра Адзурре" в серии послематчевых пенальти со счетом 5:3 (единственный промах допустил Давид Трезеге, попав в перекладину).

На 109-й минуте матча лидер сборной Франции Зинедин Зидан был удален за удар головой в грудь Марко Матерацци, в ответ на оскорбления в его адрес.

Ранее экс-защитник сборной Италии рассказал, что стало причиной такой реакции лидера французской команды.