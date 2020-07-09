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Чемпионат мира FIFA

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Ровно 14 лет назад Зидан боднул в грудь Матерацци, а Италия обыграла Францию в финале ЧМ-2006

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Один из лучших поединков в истории чемпионатов мира

Ровно 14 лет назад Зидан боднул в грудь Матерацци, а Италия обыграла Францию в финале ЧМ-2006
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Финал чемпионата мира по футболу 2006 между сборной Италии и сборной Франции состоялся в воскресенье, 9 июля, на Олимпийском стадионе в Берлине и собрал примерно 69 тысяч зрителей на арене.

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Команды обменялись голами в первом тайме (у французов забил Зидан с пенальти за нарушение Матерацци против Малуда, у итальянцев – сам Марко с углового, который подал Пирло, Андреа стал лучшим игроком финала). "Триколор" проиграли "Скуадра Адзурре" в серии послематчевых пенальти со счетом 5:3 (единственный промах допустил Давид Трезеге, попав в перекладину).

На 109-й минуте матча лидер сборной Франции Зинедин Зидан был удален за удар головой в грудь Марко Матерацци, в ответ на оскорбления в его адрес.

Ранее экс-защитник сборной Италии рассказал, что стало причиной такой реакции лидера французской команды.

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В статье: Италия Франция Зинедин Зидан ЧМ-2006 Марко Матерацци Чемпионат мира 2006
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Комментарии (2)
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Dr. House (Подолье)
09.07.2020 в 13:56
Не знаю, считаю , что Зидан не прав. В итоге хоть Матерацци и гавно, но он поспособствовал , хоть и провокативно, тому , что Италия стала ЧМ. Зидану надо было сдержаться и дать ему люлей после финала.А Матерацци -это гнилой провокатор, как и этот больной тролль с Монреаля.
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
09.07.2020 в 13:43
Молодые игроки Франции, которые так и не стали чемпионами мира по вине Зидана, до сих пор осуждают его поступок. Зидан тогда поступил очень эгоистично. Он, на тот период уже чемпион мира 1998 г. и он не подумал про своих партнеров.. Он свое личное выставил впереди всей команды... Так нельзя...
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