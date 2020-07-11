Сегодня 10 годовщина победы Красной фурии на ЧМ-2010

В этот день, ровно 10 лет назад сборная Испания обыграла Нидерланды в финале Чемпионата мира 2010. Тот мундиаль проходил в ЮАР.

Единственный мяч в финальном поединке забил испанский полузащитник Андрес Иньеста - хавбек поразил ворота Стекеленбурга во втором экстра-тайме, на 116-й минуте встречи.

Этот кубок мира стал первым и единственным в истории испанской сборной. Ранее, в 2008-м Испания взяла Евро, а в 2012 "Красная фурия" также завоевала золото чемпионата Европы на полях Украины и Польши.

Несколько памятних фото того финала