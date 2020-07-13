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Единственный финал Лео. Шесть лет назад Германия стала Чемпионом Мира
Золотой гол золотого немецкого мальчика
13-го июля 2014-го года в финале чемпионата мира сошлись Германия и Аргентина. Лионель Месси выходил на свой первый, и пока что единственный финал в карьере. Он жаждал повторить судьбу Диего Марадоны, который в 1986-м привел свою сборную к золоту.
В целом зрители увидели равную игру, в которой не было огромного количества моментов. Решающим голом отметился Марио Гетце, который во время игры вышел на замену. Символично, что голевой пас отдал Андре Шюррле, которому также места в старте не нашлось.
Германия в четвертый раз выиграла Мундиаль и сейчас уступают по этому показателю только Бразилии. Месси же с того времени так и не выиграл ничего со сборной и теперь готовится к ЧМ-2022. Кто знает, возможно удача улыбнется ему в 35.
'You still think breakup hurts the most?'— Fareed Khan Kharoty (@FKharoty) July 13, 2020
Today, Argentina lost the World cup final in 2014 which was maybe Messi's only chance of winning the trophy. Life is really hard sometimes. ???????????????? pic.twitter.com/Y7kD2kGJnR
Германия - Аргентина 1:0
Гол: Марио Гетце 113