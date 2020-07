Единственный финал Лео. Шесть лет назад Германия стала Чемпионом Мира

13-го июля 2014-го года в финале чемпионата мира сошлись Германия и Аргентина. Лионель Месси выходил на свой первый, и пока что единственный финал в карьере. Он жаждал повторить судьбу Диего Марадоны, который в 1986-м привел свою сборную к золоту.

В целом зрители увидели равную игру, в которой не было огромного количества моментов. Решающим голом отметился Марио Гетце, который во время игры вышел на замену. Символично, что голевой пас отдал Андре Шюррле, которому также места в старте не нашлось.

Германия в четвертый раз выиграла Мундиаль и сейчас уступают по этому показателю только Бразилии. Месси же с того времени так и не выиграл ничего со сборной и теперь готовится к ЧМ-2022. Кто знает, возможно удача улыбнется ему в 35.

'You still think breakup hurts the most?'

Today, Argentina lost the World cup final in 2014 which was maybe Messi's only chance of winning the trophy. Life is really hard sometimes. ???????????????? pic.twitter.com/Y7kD2kGJnR