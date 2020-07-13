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Единственный финал Лео. Шесть лет назад Германия стала Чемпионом Мира

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Золотой гол золотого немецкого мальчика

Единственный финал Лео. Шесть лет назад Германия стала Чемпионом Мира
UA-Футбол
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13-го июля 2014-го года в финале чемпионата мира сошлись Германия и Аргентина. Лионель Месси выходил на свой первый, и пока что единственный финал в карьере. Он жаждал повторить судьбу Диего Марадоны, который в 1986-м привел свою сборную к золоту.

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В целом зрители увидели равную игру, в которой не было огромного количества моментов. Решающим голом отметился Марио Гетце, который во время игры вышел на замену. Символично, что голевой пас отдал Андре Шюррле, которому также места в старте не нашлось.

Германия в четвертый раз выиграла Мундиаль и сейчас уступают по этому показателю только Бразилии. Месси же с того времени так и не выиграл ничего со сборной и теперь готовится к ЧМ-2022. Кто знает, возможно удача улыбнется ему в 35.

Германия - Аргентина 1:0
Гол: Марио Гетце 113

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В статье: Лионель Месси Германия Аргентина Марио Гётце
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Комментарии (1)
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Spokoyno (Киев)
13.07.2020 в 19:19
Так у ХХІ столітті турніри виграють КОМАНДИ-ЗІРКИ! А гравці навіть мегазірки можуть лише виграти окремі матчі, забезпечивши сходження своїх команд до вершин.
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