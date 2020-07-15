Действующий король. Два года назад Франция выиграла Чемпионат мира

В этот день два года назад, 15 июля 2018-го, сборная Франции завоевала титул лучшей сборной мира.

"Трёхцветные" в финальном поединке разобрались с Хорватией в результативной перестрелке 4:2. В составе победителей забили Гризманн, Погба и Мбаппе. Хорват Манджукич забил в свои и чужие ворота, ещё гол за "клетчатых" на свой счёт записал Перишич.

В четвёртый раз подряд Чемпионат мира выиграла европейская сборная. Для Франции этот титул стал вторым в истории.