Чемпионат мира FIFA
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Действующий король. Два года назад Франция выиграла Чемпионат мира
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В этот день два года назад, 15 июля 2018-го, сборная Франции завоевала титул лучшей сборной мира.
"Трёхцветные" в финальном поединке разобрались с Хорватией в результативной перестрелке 4:2. В составе победителей забили Гризманн, Погба и Мбаппе. Хорват Манджукич забил в свои и чужие ворота, ещё гол за "клетчатых" на свой счёт записал Перишич.
В четвёртый раз подряд Чемпионат мира выиграла европейская сборная. Для Франции этот титул стал вторым в истории.
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