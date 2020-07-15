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Действующий король. Два года назад Франция выиграла Чемпионат мира

Чемпионат мира FIFA
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Французское поколение, которое способно побороться за победу на Евро-2021

Действующий король. Два года назад Франция выиграла Чемпионат мира
UA-Футбол
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В этот день два года назад, 15 июля 2018-го, сборная Франции завоевала титул лучшей сборной мира.

"Трёхцветные" в финальном поединке разобрались с Хорватией в результативной перестрелке 4:2. В составе победителей забили Гризманн, Погба и Мбаппе. Хорват Манджукич забил в свои и чужие ворота, ещё гол за "клетчатых" на свой счёт записал Перишич.

В четвёртый раз подряд Чемпионат мира выиграла европейская сборная. Для Франции этот титул стал вторым в истории.

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В статье: Франция
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