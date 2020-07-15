Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Стали известны точные даты проведения ЧМ-2022 в Катаре
В день будет проходить по 4 матча группового этапа
Официальный сайт FIFA обьявил сроки проведения чемпионата мира-2022. Напомним, мундиаль пройдет в Катаре.
Матч открытия пройдет 21-ноября, начало в 13:00. Финальный поединок пройдет 18-го декабря и начнется в 18:00.
В день будет проходить по 4 матча группового этапа - в 13:00, 16:00, 19:00 и 22:00. Групповой этап заканчивается 2-го декабря, а 3-го стартуют поединки на выбывание. Начало матчей плей-офф в 18:00 и 22:00.
Расписание матчей:
Время проведения поединков:
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Источник:FIFA
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