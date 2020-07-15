  1. UA-Футбол ⚽
  2. Чемпионат мира FIFA
  3. Стали известны точные даты проведения ЧМ-2022 в Катаре
В тренде
Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA

Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Стали известны точные даты проведения ЧМ-2022 в Катаре

Чемпионат мира FIFA
(3 голосов)

В день будет проходить по 4 матча группового этапа

Стали известны точные даты проведения ЧМ-2022 в Катаре
Новина українською

Официальный сайт FIFA обьявил сроки проведения чемпионата мира-2022. Напомним, мундиаль пройдет в Катаре.

Матч открытия пройдет 21-ноября, начало в 13:00. Финальный поединок пройдет 18-го декабря и начнется в 18:00.

В день будет проходить по 4 матча группового этапа - в 13:00, 16:00, 19:00 и 22:00. Групповой этап заканчивается 2-го декабря, а 3-го стартуют поединки на выбывание. Начало матчей плей-офф в 18:00 и 22:00.

Расписание матчей:

Стали известны точные даты проведения ЧМ-2022 в Катаре - изображение 1

Время проведения поединков:

Стали известны точные даты проведения ЧМ-2022 в Катаре - изображение 2

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ЧМ-2022
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
FIFA
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...