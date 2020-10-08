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У Неймара травма спины – бразилец может пропустить старт квалификации ЧМ-2022
Неутешительные новости из лагеря "пентакампеонов"
Нападающий сборной Бразилии Неймар досрочно покинул вчерашнюю тренировочную сессию. По словам врача национальной команды Родриго Ласмара, футболист "Пари Сен-Жермен" почувствовал боль в спине.
Таким образом, Неймар может пропустить стартовый поединок квалификации на ЧМ-2022 против Боливии, который пройдет в ночь на субботу. Бразилец уже начал физиотерапию и прием лекарств, но пока непонятно, успеет ли он восстановиться к первому матчу. Медик также отметил, что с точки зрения реабилитации многое прояснится именно сегодня.
Напомним, из-за травм с Боливией точно не сыграют Алиссон и Габриэл Жезус.
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