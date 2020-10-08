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У Неймара травма спины – бразилец может пропустить старт квалификации ЧМ-2022

Чемпионат мира FIFA
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Неутешительные новости из лагеря "пентакампеонов"

У Неймара травма спины – бразилец может пропустить старт квалификации ЧМ-2022
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Нападающий сборной Бразилии Неймар досрочно покинул вчерашнюю тренировочную сессию. По словам врача национальной команды Родриго Ласмара, футболист "Пари Сен-Жермен" почувствовал боль в спине.

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Таким образом, Неймар может пропустить стартовый поединок квалификации на ЧМ-2022 против Боливии, который пройдет в ночь на субботу. Бразилец уже начал физиотерапию и прием лекарств, но пока непонятно, успеет ли он восстановиться к первому матчу. Медик также отметил, что с точки зрения реабилитации многое прояснится именно сегодня.

Напомним, из-за травм с Боливией точно не сыграют Алиссон и Габриэл Жезус.

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В статье: Бразилия Неймар Боливия Пари Сен-Жермен (Париж) Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
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Источник:
ESPN

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