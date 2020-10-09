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Аргентина с победы начала отбор к ЧМ. Единственный гол на счету Месси

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Между тем на другой стороне планеты

Аргентина с победы начала отбор к ЧМ. Единственный гол на счету Месси
Новина українською

В Южной Америке стартовал отбор к Чемпионату мира 2022. В первом туре сборная Аргентина принимала Эквадор. Конечно, главный вопрос относительно альбиселести состоял в том, сыграет ли Лионель Месси. Капитан вышел с первых минут и забил единственный в игре мяч - на 13-й минуте он реализовал пенальти.

В общем команда Лионеля Скалони владела ощутимым преимуществом (Эквадор за 90 минут нанес лишь два удара в направлении ворот, и то неточных), однако хромало завершение. Впрочем, и одного гола хватило, чтобы начать отбор с хорошим настроением. Следующий матч Аргентина проведет в ночь на 14-е октября, соперником будет сборная Боливии.

Отбор к ЧМ-2022. Южная Америка. Первый тур
Аргентина - Эквадор 1:0
Гол: Месси 13 пен.
Аргентина: Армани - Монтиель (Фойт 84), Куарта, Отаменди, Тальяфико - де Пауль, Паредес, Акунья (Сальвио 66) - Месси, Окампос (Домингес 84) - Мартинес (Аларио 76)
Эквадор: Домингес - Феригра (Пресиадо 46), Арреага, Арболеда, Эступинан - Ибарра (Плата 64), Груезо, Франко, Кайседо (Ибарра 79) - Валенсия, Мена Дельгадо
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В статье: Лионель Месси Аргентина Эквадор
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Комментарии (3)
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Kolibri (Киевоград)
09.10.2020 в 12:24
Всього лише з пенальті....... Аргентині успіхів!
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Инспектор ( )
09.10.2020 в 11:41
...на 13-й минуте он реализовал пенальти...
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Dr. House (Подолье)
09.10.2020 в 11:33
А, ну всё как обычно)). Месси забивает только с пенальти. На большее ни Месси ни Аргентина не способны)))
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