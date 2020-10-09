Аргентина с победы начала отбор к ЧМ. Единственный гол на счету Месси

В Южной Америке стартовал отбор к Чемпионату мира 2022. В первом туре сборная Аргентина принимала Эквадор. Конечно, главный вопрос относительно альбиселести состоял в том, сыграет ли Лионель Месси. Капитан вышел с первых минут и забил единственный в игре мяч - на 13-й минуте он реализовал пенальти.

В общем команда Лионеля Скалони владела ощутимым преимуществом (Эквадор за 90 минут нанес лишь два удара в направлении ворот, и то неточных), однако хромало завершение. Впрочем, и одного гола хватило, чтобы начать отбор с хорошим настроением. Следующий матч Аргентина проведет в ночь на 14-е октября, соперником будет сборная Боливии.

Отбор к ЧМ-2022. Южная Америка. Первый тур

Аргентина - Эквадор 1:0

Гол: Месси 13 пен.

Аргентина: Армани - Монтиель (Фойт 84), Куарта, Отаменди, Тальяфико - де Пауль, Паредес, Акунья (Сальвио 66) - Месси, Окампос (Домингес 84) - Мартинес (Аларио 76)

Эквадор: Домингес - Феригра (Пресиадо 46), Арреага, Арболеда, Эступинан - Ибарра (Плата 64), Груезо, Франко, Кайседо (Ибарра 79) - Валенсия, Мена Дельгадо