Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Аргентина с победы начала отбор к ЧМ. Единственный гол на счету Месси
Между тем на другой стороне планеты
В Южной Америке стартовал отбор к Чемпионату мира 2022. В первом туре сборная Аргентина принимала Эквадор. Конечно, главный вопрос относительно альбиселести состоял в том, сыграет ли Лионель Месси. Капитан вышел с первых минут и забил единственный в игре мяч - на 13-й минуте он реализовал пенальти.
В общем команда Лионеля Скалони владела ощутимым преимуществом (Эквадор за 90 минут нанес лишь два удара в направлении ворот, и то неточных), однако хромало завершение. Впрочем, и одного гола хватило, чтобы начать отбор с хорошим настроением. Следующий матч Аргентина проведет в ночь на 14-е октября, соперником будет сборная Боливии.
Аргентина - Эквадор 1:0
Гол: Месси 13 пен.
Популярное сейчас
- Украина - Румыния: анонс и прогноз на матч молодёжных сборных
- Украина ждет последнего соперника. Определились финалисты квалификации к Евро-2020
- Михалик: Многие стали забывать, как недавно возносили подопечных Андрея Шевченко к топ-сборным
- У Неймара травма спины – бразилец может пропустить старт квалификации ЧМ-2022
- Молодой защитник Динамо сделал предложение своей очаровательной девушке. ФОТО
- Один из лучших нападающих мира занялся балетом и борется со стереотипами в спорте. ФОТО