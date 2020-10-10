Бразилия стартует убедительно. ВИДЕО, как Неймар и компания разбили Боливию в отборе к ЧМ

Вашему вниманию видео обзор матча первого тура квалификации к ЧМ-2022 в Южной Америке, в котором сборная Бразилии не оставила шансов Боливии. Пентакампеоне вышли на игру в боевом составе - с Неймаром, Коутиньо, Фирмино и другими звездами (не хватало разве Алиссона из «Ливерпуля»). Поэтому у боливийцев шансов по большому счету не было - хозяева с первых минут включились на максимум и уже на 16-й минуте Маркиньос открыл счет. Вскоре Фирмино удвоил преимущество, а во втором тайме с передач Неймара Роберто оформил дубль, а Коутиньо поставил точку. Между этими мячами был автогол Карраско.

Отбор к ЧМ-2022. Южная Америка. Первый тур

Бразилия - Боливия 5:0

Голы: Маркиньос 16 Фирмино 30, 49, Карраско 66 аг, Коутиньо 73

Бразилия: Вевертон - Данило, Силва (Фелипе 71), Маркиньос, Лоди (Теллес 77) - Луиз, Каземиро, Коутиньо (Рибейро 77) - Эвертон (Родриго 59), Фирмино (Ришарлисон 71), Неймар

Напомним, ранее сборная Аргентины стартовала в отборе с минимальной победы. Единственный гол в игре забил Лионель Месси.