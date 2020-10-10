  1. UA-Футбол ⚽
  2. Чемпионат мира FIFA
  3. Бразилия стартует убедительно. ВИДЕО, как Неймар и компания разбили Боливию в отборе к ЧМ
В тренде
Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA

Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бразилия стартует убедительно. ВИДЕО, как Неймар и компания разбили Боливию в отборе к ЧМ

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Дубль Фирмино и гол Коутиньо головой

Бразилия стартует убедительно. ВИДЕО, как Неймар и компания разбили Боливию в отборе к ЧМ
Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча первого тура квалификации к ЧМ-2022 в Южной Америке, в котором сборная Бразилии не оставила шансов Боливии. Пентакампеоне вышли на игру в боевом составе - с Неймаром, Коутиньо, Фирмино и другими звездами (не хватало разве Алиссона из «Ливерпуля»). Поэтому у боливийцев шансов по большому счету не было - хозяева с первых минут включились на максимум и уже на 16-й минуте Маркиньос открыл счет. Вскоре Фирмино удвоил преимущество, а во втором тайме с передач Неймара Роберто оформил дубль, а Коутиньо поставил точку. Между этими мячами был автогол Карраско.

Отбор к ЧМ-2022. Южная Америка. Первый тур
Бразилия - Боливия 5:0
Голы: Маркиньос 16 Фирмино 30, 49, Карраско 66 аг, Коутиньо 73
Бразилия: Вевертон - Данило, Силва (Фелипе 71), Маркиньос, Лоди (Теллес 77) - Луиз, Каземиро, Коутиньо (Рибейро 77) - Эвертон (Родриго 59), Фирмино (Ришарлисон 71), Неймар

Напомним, ранее сборная Аргентины стартовала в отборе с минимальной победы. Единственный гол в игре забил Лионель Месси.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бразилия Неймар ЧМ-2022 Боливия Роберто Фирмино
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...