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Триумф Лео и потасовка на высоте 3600 м н.у.м. Боливия – Аргентина 1:2. Обзор матча и видео голов
Давно они здесь не побеждали
Аргентина обыграла Боливию в рамках квалификации ЧМ-2022. Матч второго тура состоялся в Ла-Пасе на стадионе "Эрнандо Силес", счет был открыт в середине первого тайма хозяевами, но "альбиселесте" восстановили паритет на 45-й минуте усилиями Лаутаро Мартинеса. Победный гол забил Хоакин Корреа после результативной передачи все того же форварда "Интера". К слову, Лаутаро – первый с 2016-го игрок сборной Аргентины помимо Месси, который забил в отборе ЧМ.
После матча между футболистами случилась потасовка с участием Лионеля Месси. На данный момент доподлинно неизвестно, что именно послужило причиной конфликта. Аргентина (6 очков) выходит на 1 место в турнирной таблице отборочного турнира, Боливия (0) — на 10-й позиции.
¡Final picante! ???? Tras el pitazo final, hubo un fuerte intercambio de palabras entre bolivianos y argentinos. #ClasificatoriasxMDeportes ???? pic.twitter.com/lr1gI7SOvR— Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) October 13, 2020
Отметим, что сборная Аргентины впервые за 15 лет обыграла Боливию в гостях. У хозяев всегда есть огромное преимущество — высокогорный стадион, который расположен на высоте 3600 метров над уровнем моря. На такой арене неадаптированным футболистам тяжело не задыхаться.
Смотрите видеообзор матча квалификации ЧМ-2022 Боливия – Аргентина.
Ла-Пас. "Эрнандо Силес".
Боливия – Аргентина 1:2
Голы: Марсело Морено Мартинс (24) – Лаутаро Мартинес (45), Хоакин Корреа (79)
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