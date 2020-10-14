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Триумф Лео и потасовка на высоте 3600 м н.у.м. Боливия – Аргентина 1:2. Обзор матча и видео голов

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Давно они здесь не побеждали

Триумф Лео и потасовка на высоте 3600 м н.у.м. Боливия – Аргентина 1:2. Обзор матча и видео голов
Новина українською

Аргентина обыграла Боливию в рамках квалификации ЧМ-2022. Матч второго тура состоялся в Ла-Пасе на стадионе "Эрнандо Силес", счет был открыт в середине первого тайма хозяевами, но "альбиселесте" восстановили паритет на 45-й минуте усилиями Лаутаро Мартинеса. Победный гол забил Хоакин Корреа после результативной передачи все того же форварда "Интера". К слову, Лаутаро – первый с 2016-го игрок сборной Аргентины помимо Месси, который забил в отборе ЧМ.

После матча между футболистами случилась потасовка с участием Лионеля Месси. На данный момент доподлинно неизвестно, что именно послужило причиной конфликта. Аргентина (6 очков) выходит на 1 место в турнирной таблице отборочного турнира, Боливия (0) — на 10-й позиции.

Отметим, что сборная Аргентины впервые за 15 лет обыграла Боливию в гостях. У хозяев всегда есть огромное преимущество — высокогорный стадион, который расположен на высоте 3600 метров над уровнем моря. На такой арене неадаптированным футболистам тяжело не задыхаться.

Смотрите видеообзор матча квалификации ЧМ-2022 Боливия – Аргентина.

Ла-Пас. "Эрнандо Силес".

Боливия – Аргентина 1:2

Голы: Марсело Морено Мартинс (24) – Лаутаро Мартинес (45), Хоакин Корреа (79)

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В статье: Лионель Месси Аргентина Боливия Хоакин Корреа Лаутаро Мартинес
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Комментарии (1)
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Инспектор ( )
14.10.2020 в 09:48
В чем триумф Месси?
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