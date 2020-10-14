Отбор на ЧМ-2022. Южная Америка. Бразилия летит, Аргентина ползет, Тигр прыгает

Чемпионат мира 2022. Квалификация. Южная Америка. Второй тур

Боливия - Аргентина 1:2

Ла Пас. "Эстадио Эрнандо Силес". Арбитр - Диего Аро (Перу)

Голы: Марсело Морно (24) - Лаутаро Мартинес (45 + 1), Корреа (79)

Аргентина: Армани - Монтиель, Кварта, Отаменди, Тальяфико - Де Пауль (Домингес 68), Паредес (Родригес 68), Паласиос - Месси, Мартинес (Медина 89), Окампос (Корреа 59)

"Играть в Ла Пасе просто не гуманно по отношению к людям", - говорил когда-то знаменитый аргентинец Пассарелла. Похоже, боливийцев за людей он не считает. Но игры на экстремальных высотах - это действительно очень трудно. Вот высокогорные эквадорцы и перуанцы, поднявшись выше облаков, с Боливией играют хорошо. Другие труднее, даже победы затем "отрыгиваются" футболистам еще длительное время. Для Аргентины же бедой является то, что Месси очень не любит ездить к этому сопернику - 71 гол за сборную, но ни одного гостевого в Боливии.

Наставником же Боливии Сезаром Фариасом решила заняться сама ФИФА. Его могут отстранить от футбола из-за обвинений в дискриминации двух игроков. Тренер заявил, что он возьмет их в сборную, только если те порвут отношения с Fabol, это один из вариантов футбольного профсоюза страны, чью легитимность оспаривает другая организация, а Федерация игнорирует.

Первый тайм матча прошел при ощутимом преимуществе хозяев. Они атаковали и гол нашего старого друга Марсело Морено стал более логичным. А вот гости забили в ситуации, когда игрок выбивал мяч и попал в соперника, рикошет стал результативным действием.

Марсело Морено

Во втором же тайме Аргентина ожила и просто переигрывала соперника. Решающая комбинация прошла с участием Месси, Мартинеса и Хоакина Корреа, последний и принес победу «Алби-Селесте». ВИДЕО >>

Эквадор - Уругвай 4:2

Кито. "Эстадио Родриго Пас Дельгадо - Ла Каса Бланка". Арбитр - Вилмар Ролдан (Колумбия)

Голы: Анхель Исраэль Мена (14), Майкл Стивеен Эстрада (45 + 3, 52), Гонсало Плата (75) - Луис Суарес (83, 90 + 5, оба с пенальти)

Уругвай: Кампанья - Касерас, Араужо, Годин, Винья - Нандес (Де Ла Крус 46), Вальверде (Арамбарри 87), Бентанкур (Торрейра 77), Родригес (Нуньес 46) - Луис Суарес, М.Гомес (Х.Родригес 63)

Девять голов в матче из которых три отменили из-за офсайда, один из них у Луиса Суареса, что не дало ему оформить хет-трик, однако даже он не изменил бы итог матча. На этот раз Эквадор, на удивление, провел мощный матч. В его составе отмечу 19-летнего Моисеса Кайседо, который голов не забивал, но в сборной дебютировал очень хорошо.

Венесуэла - Парагвай 0:1

Мерида. "Эстадио Мунисипал - Эль Коллосо где Зумба". Арбитр - Хулио Бускуньян (Чили)

Гол: Гастон Гименес (85)

Парагвай честно одержал победу, хотя и соперник сыграл хорошо. Бериццо таки очень слабую по составу, кроме защиты, команду заставил активно двигаться и навязывать свою волю сопернику.

Перу - Бразилия 2:4

Лима. "Эстадио Насиональ". Арбитр - Вилмар Ролдан (Колумбия)

Голы: Андре Каррижо (5), Ренато Тапия (59) - Неймар (28, 83, 90 + 4, первые два с пенальти), Ришарлисон (64)

Удаление: Карлос Каседа (83), Карлос Замбрано (89) - оба из Перу

Бразилия: Вевертон - Данило, Маркиньос (Кайо 12), Силва, Лоди (Теллес 70) - Коутиньо (Эвертон 70), Каземиро, Луис - Ришарлисон, Фирмино (Рибейро 70), Неймар

Перуанцы имели кучу проблем. Алекс Валера и Раул Руидиас сдали положительные ковидные тесты перед матчем, чуть раньше аналогичная судьба постигла их партнеров Кристиана Рамоса и Алдаира Родригеса. Пришлось хозяевам ставить в основу даже клубно бездомного Фарфана.

Сам матч получился очень «грязным». Все решили форварда - Ришарлисон забил дважды (один не засчитали), а Неймар трижды, оба пенальти он сам заработал. Таким образом нападающий ПСЖ обошел в списке голеадоров сборной Роналдо Феномена и теперь на 13 голов отстает только от Пеле.

Для Тите это был 50-й матч во главе "селесао". Статистика следующая: 36 побед, 10 ничьих и 4 поражения. Голы: 109 - 19.

Чили - Колумбия 2:2

Лима. "Эстадио Насиональ Хулио Мартинес Праданос - Ньюньоа". Арбитр - Дарио Эррера (Аргентина)

Голы: Артуро Видал (37, пенальти), Алексис Санчес (41) - Джефферсон Лермы (60), Радамель Фалькао (90 + 1)

1229 дней сборная Чили не играла на главной арене страны. Предыдущий поединок был товарищеским, тогда 2 июня 2017-го года победили Буркина-Фасо, 3:0.

"Не будем плакать из-за разлитого молока. Мы должны закрыть все вопросы ", - говорил накануне игры тренер хозяев Рейнальдо Руэда. Он намекал на скандальное судейство предыдущего матча против Уругвая.

Плакать не пришлось, как и радоваться. Равный матч, который и завершился равновесием, но гол Радамеля «Эль Тигре» Фалькао случился уже в добавленное арбитром время.

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