"При всем уважении к тебе, феномен". Неймар обошел Роналдо и стал вторым среди голеадоров Бразилии

Нападающий национальной сборной Бразилии Неймар оформил хет-трик в матче квалификации ЧМ-2022 против Перу (4:2). 28-летний исполнитель реализовал два пенальти, а в концовке встречи отличился с игры. 12 ноября "пентакампеоны" сыграют с национальной командой Венесуэлы.

3 more Brazil goals for Neymar tonight.



He surpasses Ronaldo to become the country's 2nd-highest men's scorer of all-time ???????????? pic.twitter.com/NONhCEZ0Hh