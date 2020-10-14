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"При всем уважении к тебе, феномен". Неймар обошел Роналдо и стал вторым среди голеадоров Бразилии

Чемпионат мира FIFA
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Впереди только Пеле

"При всем уважении к тебе, феномен". Неймар обошел Роналдо и стал вторым среди голеадоров Бразилии
Новина українською

Нападающий национальной сборной Бразилии Неймар оформил хет-трик в матче квалификации ЧМ-2022 против Перу (4:2). 28-летний исполнитель реализовал два пенальти, а в концовке встречи отличился с игры. 12 ноября "пентакампеоны" сыграют с национальной командой Венесуэлы.

Три гола позволили Неймару выйти на второе место среди лучших бомбардиров в истории сборной Бразилии с 64 мячами. Форвард обошел Роналдо (62 гола) и теперь уступает только Пеле (77 голов). В ТОП-5 также входят Ромарио (55) и Зико (48).

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"При всем моем уважении к тебе, феномен", – прокомментировал свое достижение Неймар в Instagram, опубликовав фото Роналдо.

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В статье: Бразилия Пеле Неймар Роналдо Ромарио Зико Перу
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