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"При всем уважении к тебе, феномен". Неймар обошел Роналдо и стал вторым среди голеадоров Бразилии
Впереди только Пеле
Нападающий национальной сборной Бразилии Неймар оформил хет-трик в матче квалификации ЧМ-2022 против Перу (4:2). 28-летний исполнитель реализовал два пенальти, а в концовке встречи отличился с игры. 12 ноября "пентакампеоны" сыграют с национальной командой Венесуэлы.
3 more Brazil goals for Neymar tonight.— FOX Soccer (@FOXSoccer) October 14, 2020
He surpasses Ronaldo to become the country's 2nd-highest men's scorer of all-time ???????????? pic.twitter.com/NONhCEZ0Hh
Три гола позволили Неймару выйти на второе место среди лучших бомбардиров в истории сборной Бразилии с 64 мячами. Форвард обошел Роналдо (62 гола) и теперь уступает только Пеле (77 голов). В ТОП-5 также входят Ромарио (55) и Зико (48).
"При всем моем уважении к тебе, феномен", – прокомментировал свое достижение Неймар в Instagram, опубликовав фото Роналдо.
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