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Шоу Неймара. Видео, как Бразилия разгромила Перу, а капитан превзошел Роналдо

Чемпионат мира FIFA
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Хет-трик десятки "пентакампеонов"

Шоу Неймара. Видео, как Бразилия разгромила Перу, а капитан превзошел Роналдо
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На фоне большого количества собственных кадровых проблем перуанцы не смогли достойно противостоять сборной Бразилии. Перформанс выдал Неймар – форварду гостей удалось отличиться в воротах Перу аж три раза. Также еще один мяч в активе нападающего "Эвертона" Ришарлисона. Таким образом, Ней сумел обойти Роналдо Феномена в списке бомбардиров сборной Бразилии.

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Смотрите видеообзор матча 2-го тура квалификации на ЧМ-2022 Перу – Бразилия.

Лима. "Эстадио Насиональ".

Перу – Бразилия 2:4

Голы: Андре Каррижо (5), Ренато Тапия (59) – Неймар (28, 83, 90+4), Ришарлисон (64)

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В статье: Бразилия Неймар Перу
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