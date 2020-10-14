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Шоу Неймара. Видео, как Бразилия разгромила Перу, а капитан превзошел Роналдо
Хет-трик десятки "пентакампеонов"
На фоне большого количества собственных кадровых проблем перуанцы не смогли достойно противостоять сборной Бразилии. Перформанс выдал Неймар – форварду гостей удалось отличиться в воротах Перу аж три раза. Также еще один мяч в активе нападающего "Эвертона" Ришарлисона. Таким образом, Ней сумел обойти Роналдо Феномена в списке бомбардиров сборной Бразилии.
Смотрите видеообзор матча 2-го тура квалификации на ЧМ-2022 Перу – Бразилия.
Лима. "Эстадио Насиональ".
Перу – Бразилия 2:4
Голы: Андре Каррижо (5), Ренато Тапия (59) – Неймар (28, 83, 90+4), Ришарлисон (64)
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