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Месси и Роналдо позади: Суарес – лучший бомбардир южноамериканских сборных в официальных матчах

Чемпионат мира FIFA
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Месси и Роналдо позади: Суарес – лучший бомбардир южноамериканских сборных в официальных матчах
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Нападающий национальной сборной Уругвая Луис Суарес оформил дубль с пенальти в матче отбора ЧМ-2022 с Эквадором (2:4). Забитые мячи стали для форварда мадридского "Атлетико" 39-м и 40-м за сборную в официальных матчах соответственно.

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Суарес вышел на первое место в списке лучших бомбардиров южноамериканских сборных, Луис обогнал аргентинца Лионеля Месси и бразильца Роналдо (39 голов).

Также уругваец стал лучшим бомбардиром квалификаций к ЧМ среди игроков сборных Южной Америки – у него 24 гола, в данном показателе он обошел мексиканца Хареда Борхетти (23) и все того же Лионеля Месси (22).

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В статье: Лионель Месси Бразилия Аргентина Луис Суарес Роналдо Уругвай
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