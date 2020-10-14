Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Месси и Роналдо позади: Суарес – лучший бомбардир южноамериканских сборных в официальных матчах
Порох еще есть
Нападающий национальной сборной Уругвая Луис Суарес оформил дубль с пенальти в матче отбора ЧМ-2022 с Эквадором (2:4). Забитые мячи стали для форварда мадридского "Атлетико" 39-м и 40-м за сборную в официальных матчах соответственно.
Суарес вышел на первое место в списке лучших бомбардиров южноамериканских сборных, Луис обогнал аргентинца Лионеля Месси и бразильца Роналдо (39 голов).
Также уругваец стал лучшим бомбардиром квалификаций к ЧМ среди игроков сборных Южной Америки – у него 24 гола, в данном показателе он обошел мексиканца Хареда Борхетти (23) и все того же Лионеля Месси (22).
24 - Luis Suárez ???????? llegó a 24 goles en Eliminatorias y es el máximo goleador del certamen en solitario, por delante de Messi ???????? (22). Además, superó a Ronaldo ???????? como el máximo goleador sudamericano en competiciones oficiales (40 goles). Legendario. pic.twitter.com/i3SbbFs4Gn— OptaJavier (@OptaJavier) October 13, 2020
Популярное сейчас
- Шевченко: Сложившаяся ситуация заставила меня пересмотреть план на игру
- С минимальным отставанием от лидера. Турнирное положение сборной Украины в Лиге наций
- Бущан: Я дал пищу для размышлений, но выбирать главному тренеру
- Отбор на ЧМ-2022. Южная Америка. Бразилия летит, Аргентина ползет, Тигр прыгает
- Звезда сборной Германии проявил интерес к скандальной девушке защитника сборной Украины. ФОТО
- Эффектная модель и хореограф, которая сегодня будет поддерживать звезду сборной Германии. ФОТО