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Экс-защитник киевского Динамо: Неймар – настоящий клоун. Он осознанно падает и ждет пенальти
Помните Самбрано?
Защитник сборной Перу Карлос Самбрано, который ранее выступал за киевское "Динамо", прокомментировал выступления форварда Бразилии и "ПСЖ" Неймара после матча квалификации ЧМ-2022. Цитирует перуанца Goal.com.
"Он отличный игрок, один из лучших в мире, но для меня Неймар – настоящий клоун. Все, что он делает на поле, он делает осознанно. Повторюсь, великолепный игрок, но он всегда ждал малейшего фола. Бразилец падал в штрафной 4-5 раз и ждал пенальти".
"В итоге он дважды достиг своей цели, но в обоих случаях 11-метрового не было. Судьи моментально отправлялись смотреть VAR. Независимо от того, был фол или нет, они просматривали видео, ведь играет Бразилия".
30 января 2018 года Самбрано заключил 4-летнее соглашение с киевским "Динамо", за которое до конца сезона так и не сыграл ни одной игры и в июне стал футболистом "Базеля", швейцарский клуб арендовал перуанского футболиста до конца сезона 2018/19 с правом последующего выкупа. Сыграв только в 7 поединках чемпионата, по окончанию сезона 2018/19 он вернулся в "Динамо". В январе Самбрано перешел в "Бока Хуниорс", так и не сыграв за "Динамо" ни одного матча.
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