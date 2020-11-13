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С Венесуэлой и Уругваем не сыграет. Неймар покинул расположение сборной Бразилии
Причина – очередная травма
Нападающий "Пари Сен-Жермен" и сборной Бразилии Неймар покинул лагерь своей национальной команды и не примет участия в ближайших матчах "пентакампеонов" в квалификации ЧМ-2022 с Венесуэлой и Уругваем – об этом сообщает пресс-служба бразильской футбольной федерации.
Ней не успевает восстановиться от повреждения приводящей мышцы, которое он получил в матче ЛЧ с "Истанбулом" (2:0). Он был заменен на 26-й минуте поединка. В текущем сезоне чемпионата Франции нападающий сыграл 4 матча, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.
По информации бразильских СМИ, изначально была небольшая надежда, что форвард сумеет выйти на поле против Уругвая.
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