Соломоново решение, Колумбия в поисках дна, прагматичная Бразилия. Отбор к ЧМ в Южной Америке

Самой результативной командой этого отбора в Южной Америке к Чемпионату мира является Эквадор, самыми успешными в защите - Бразилия и Аргентина. Они и возглавляют квалификацию. Колумбия же проиграла два матча с общим счетом 1-9.

Венесуэла - Чили 2:1

Каракас. "Эстадио Олимпико где УСВ". Арбитр - Патрисио Лустау (Аргентина)

Голы: Луис Энрике Де Пино (9), Соломон Рондон (81) - Артуро Видаль (15)

Первые очки, первая победа и первые голы. С учетом перечисленного победа Венесуэлы могла бы быть сенсацией, но это не так. Действительно команда страны "Темного вина" была на нулях после трех игр. Однако только при поражении 0:3 выглядела беспомощной, в дальнейшем же ей не фартило. Теперь же она полноценно обыграла Чили, действуя агрессивно и более настойчиво, чем соперник.

После навеса на угол вратарской Янгель Эррера сбросил мяч на Луиса Энрике Де Пино, который выступает за клуб "Универсидад де Чиле". Тот открыл счет на 9-й минуте.

Гости восстановили равновесие быстро, Артуро Видаль с близкого расстояния забил четвертый гол в последних трех играх.

Несмотря на наличие в Чили некоторых острых попыток, в целом подопечные Рейналдо Руэды уступали сопернику, у которого атакующее трио Мачисте, Рондон, Саварина при поддержке Эрреры постоянно угрожало воротам Клаудио Браво.

Добавил козырей хозяевам выход вместо Саварина Сотелдо. Он на 81-й минуте прострелил с правого фланга, а Рондон сыграл на опережение и забил. В этом моменте неудачно действовал Браво.

Пусть и поздновато, но Венесуэла начинает борьбу за путевку на чемпионат мира.

Эквадор - Колумбия 6:1

Кито. "Эстадио Родриго Пас Дельгадо - Ла Каса Бланка". Арбитр - Хесус Валенсуэла (Венесуэла)

Голы: Роберт Абель Арболеда (7), Анхель Исраэль Мена (9), Микаэль Стивен Эстрада (32), Хавьер Рикардо Арреага (39), Гонсало Плата (78) – Хамес Родригес (45+1, пенальти)

Удаление: Гонсало Плата (80)

"Эль Три" сыграла самый успешный матч в своей истории, а вот "Кафетерос", возможно, худший. Только на высоту Кито такое поражение гостей не списать, они проиграли тотально. Предыдущий матч провалил Йерри Мина, на этот раз он пропускал из-за дисквалификации. Выяснилось, что без него команда играет еще хуже. Хозяева же просто не заметили отсутствия из короновируса своего самого известного нападающего Эннера Валенсии.

Разгром начался на 7-й минуте, когда мяч сбросили на защитника Арболеду, который остался в чужой штрафной после стандарта и тот в касание идеально пробил.

2:0 - чистый выход один на один Арреага организовал Мене. Центральные защитники провалили эпизод и лидер нападения хозяев спокойно забил.

3:0 - невероятный по скорости прорыв по левому флангу Мены закончился пасом в центр, где на опережение сыграл Эстрада. Гол как символ всей реактивной игры Эквадора в тот вечер.

4: 0 - Мохика проспал скачок Арболеды, который сбросил на Арреагу.

4:1 - автор предыдущего гола сбил Дувана Сапату, а пенальти ударом от штанги реализовал Хамес Родригес. Эти колумбийцы единственные, кто хоть что-то делал в атаке гостей.

5:1 - Шоу Платы. На правом фланге он проскочил мимо двух соперников вошел в штрафную обыгравшись с Меной и убрав еще одного соперника. Диагональный удар 20-летнего нападающего был безупречным - Голасссо! За празднование этого шедевра Плата получил вторую желтую, но Колумбия уже не подавала признаков жизни.

6:1 - Первис Еступиньян ровно от правого угла штрафной площади пробил со штрафного и мяч залетел в ближнюю от вратаря сторону ворот. Можно упрекать киперу Камило Варгаса, а можно оценить силу удара защитника "Вильярреала".

Уругвай - Бразилия 0:2

Монтевидео. Стадион "Сентенарио". Арбитр - Роберто Тобар (Чили)

Голы: Артур Мело (34), Ришарлисон (45)

Удаление: Эдинсон Кавани (71).

С 2001 года Уругвай не побеждал Бразилию в официальных матчах, хотя играл против нее 10 раз (5 поражений и столько же ничьих). Последний матч на "Сентенарио" в 2017-м закончился погромом "Селесте" 1:4. Тогда хет-трик сделал Паулиньйо, забили по разу Неймар и Кавани. Из них всех на этот раз вышел только Эдинсон и тот был удален в середине второго тайма за то, что наступил на голеностоп Ришарлисону. Без Кавани же атака потеряла почти все, ведь Суарес и защитник Винья пропускали игру после положительных тестов на короновирус.

Современная Бразилия - это хладнокровный душитель. Команда умеет хорошо подстраиваться под соперника - может контролировать мяч, может играть жестко и жестоко, если надо, может поднимать скорости до огромных показателей. Тите действительно хорошо прокачал команду. Проблемы у нее возникают, только когда соперник сам умеет хорошо подстраиваться и забивает первым.

Шансы забить первыми у Уругвая были. Дарвин Нуньес, который менял Суареса, пробил в каркас ворот Эдерсона, а Кавани головой в эти же ворота не попал. После этого забили Артур и Ришарлисон и контроль над игрой полностью перешел к Бразилии.

Парагвай - Боливия 2:2

Асунсьон. "Эстадио Дефенсорес дель Чако". Арбитр - Алексис Эррера (Венесуэла)

Голы: Анхель Ромеро (19 пенальти; 52) - Марсело Морено (41), Борис Сеспедес (45)

Шансы Боливии не проиграть выглядели минимальными. Это просто самая слабая по составу команда региона. На ее победу букмекеры давали коэффициент 15. К тому же в федерации о сборной не думали, на предыдущей игре прямо в вип-ложе арестовали ее президента, что грозит еще многим чиновникам. Главу же боливийского футбола обвиняют в коррупции, главный пункт нынешнего расследования - завышенная цена покупки земли для новой базы для сборных. Для нас смешно, если вспомнить историю виртуального центра сборных в Гореничах.

Игра началась сплошными атаками хозяев, в которых тон задавали братья близнецы Анхель и Оскар Ромеро. Последний заработал пенальти, второй реализовал. Поэтому два подряд точных удара Боливии в конце тайма были ошеломляющими.

Гол Анхеля Ромеро выровнял счет, а большего хозяева не достигли, несмотря на преимущество во всех показателях.

Перу - Аргентина 0:2

Лима. "Эстадио Насиональ". Арбитр - Вилмар Ролдан (Колумбия)

Голы: Николас Иван Гонсалес (17), Лаутаро Мартинес (28)

Ударный матч с обеих сторон, однако Аргентина была сильнее соперника, тем более забила первой и довольно быстро. Хозяева, возможно, на один гол таки наиграли, но шансов избежать поражения было мало. Хотя, если бы Куэва свой чистый выход при счете 0:0 в ворота Армани реализовал, а не рисовал пенальти, то кто знает. Нико Гонсалес провел за "Алби-Селесте" два матча и в каждом из них забил. Когда Перу пошел ва-банк, то Аргентина могла бы и добить хозяев, в частности, были шансы забить у Месси.