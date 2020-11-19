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Жеребьевка отбора к ЧМ-2022. Украина попала во вторую корзину

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

В декабре узнаем соперников на следующий цикл

Жеребьевка отбора к ЧМ-2022. Украина попала во вторую корзину
Новина українською

По итогам последних матчей Лиги Наций был сформирован окончательный состав корзин жеребьевки европейского отбора к Чемпионату мира, который состоится в Катаре в 2022 году.

Сборная Украины попала во вторую корзину, а, следовательно, не встретится со Швейцарией, Польшей, Швецией, Уэльсом, Австрией, Словакией, Сербией, Турцией, и Румынией. Также, напомним, УЕФА разведет сине-желтых со сборной России, которая после фиаско в матче с Сербией опустилась в третью корзину.

Из первой корзины Украине могут выпасть: Бельгия, Франция, Англия, Португалия, Испания, Хорватия, Италия, Германия, Дания и Нидерланды.

Весь состав корзин:

Корзина 1 Корзина 2 Корзина 3 Корзина 4 Корзина 5 Корзина 6
Бельгия
Франция
Англия
Португалия
Испания
Хорватия
Италия
Германия
Дания
Нидерланды		 Швейцария
Польша
Швеция
Уэльс
Украина
Австрия
Словакия
Сербия
Турция
Румыния		 Россия
Ирландия
Сев. Ирландия
Норвегия
Венгрия
Исландия
Шотландия
Чехия
Финляндия
Греция		 Босния и Гер.
Словения
Черногория
Сев. Македония
Болгария
Албания
Грузия
Израиль
Беларусь
Люксембург		 Кипр
Армения
Фарерские острова
Эстония
Азербайджан
Казахстан
Косово
Литва
Латвия
Андорра		 Молдова
Мальта
Лихтенштейн
Гибралтар
Сан-Марино

Жеребьевка евроотбора к ЧМ-2022 состоится седьмого декабря в швейцарском Цюрихе. Всего будет сформировано десять групп - пять по шесть сборных и пять по пять. Победители групп выйдут в финальную часть Мундиаля, команды, занявшие вторые места, сыграют в плей-офф. К ним присоединятся еще две сборные, которые были лучшими в Лиге Наций среди тех, кто не займет в отборе к ЧМ одно из первых двух мест.

Чемпионат мира 2022, напомним, состоится не летом, а в ноябре и декабре. Это обусловлено в том числе климатическими условиями Катара, где состоится финальный этап.

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В статье: Национальная сборная Украины ЧМ-2022 Чемпионат мира 2022 отбор к ЧМ-2022
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Комментарии (1)
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
19.11.2020 в 08:47
Кроме Франции, Испании и Германии все команды из первой корзины удобные для Украины.
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