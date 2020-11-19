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Жеребьевка отбора к ЧМ-2022. Украина попала во вторую корзину
В декабре узнаем соперников на следующий цикл
По итогам последних матчей Лиги Наций был сформирован окончательный состав корзин жеребьевки европейского отбора к Чемпионату мира, который состоится в Катаре в 2022 году.
Сборная Украины попала во вторую корзину, а, следовательно, не встретится со Швейцарией, Польшей, Швецией, Уэльсом, Австрией, Словакией, Сербией, Турцией, и Румынией. Также, напомним, УЕФА разведет сине-желтых со сборной России, которая после фиаско в матче с Сербией опустилась в третью корзину.
Из первой корзины Украине могут выпасть: Бельгия, Франция, Англия, Португалия, Испания, Хорватия, Италия, Германия, Дания и Нидерланды.
Весь состав корзин:
|Корзина 1
|Корзина 2
|Корзина 3
|Корзина 4
|Корзина 5
|Корзина 6
|Бельгия
Франция
Англия
Португалия
Испания
Хорватия
Италия
Германия
Дания
Нидерланды
|Швейцария
Польша
Швеция
Уэльс
Украина
Австрия
Словакия
Сербия
Турция
Румыния
|Россия
Ирландия
Сев. Ирландия
Норвегия
Венгрия
Исландия
Шотландия
Чехия
Финляндия
Греция
|Босния и Гер.
Словения
Черногория
Сев. Македония
Болгария
Албания
Грузия
Израиль
Беларусь
Люксембург
|Кипр
Армения
Фарерские острова
Эстония
Азербайджан
Казахстан
Косово
Литва
Латвия
Андорра
|Молдова
Мальта
Лихтенштейн
Гибралтар
Сан-Марино
Жеребьевка евроотбора к ЧМ-2022 состоится седьмого декабря в швейцарском Цюрихе. Всего будет сформировано десять групп - пять по шесть сборных и пять по пять. Победители групп выйдут в финальную часть Мундиаля, команды, занявшие вторые места, сыграют в плей-офф. К ним присоединятся еще две сборные, которые были лучшими в Лиге Наций среди тех, кто не займет в отборе к ЧМ одно из первых двух мест.
Чемпионат мира 2022, напомним, состоится не летом, а в ноябре и декабре. Это обусловлено в том числе климатическими условиями Катара, где состоится финальный этап.
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