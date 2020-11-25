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Символ футбола. ФОТО галерея памяти Диего Марадоны
История жизни легенды в фото
На заре Независимости одна украинская группа пела:
"Так, я був мануна і не знав,
Дієго Марадона – паровоз чи пароплав"
Хотя когда эта песня звучала на «Территории А», я уже был подростком. И я знал, кто такой Диего Марадона. Однако когда именно я узнал о нем, не вспомню. Как не вспомню, когда узнал о Пеле, Шумахере или Майкле Джордане. Собственно, это те личности, которые стали символами ХХ века, его светлой стороны. Сегодня одного из этих символов не стало. И пусть многим из нас не удалось увидеть игру Диего вживую, даже через много лет мы все равно будем сравнивать очередного талантливого игрока с великим Марадоной.
Фотогалерея
Фото - Getty Images
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