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ФИФА утвердила состав 6 корзин для жеребьевки квалификации ЧМ-2022

Чемпионат мира FIFA
(5 голосов)

Место для Украины

ФИФА утвердила состав 6 корзин для жеребьевки квалификации ЧМ-2022
Новина українською

ФИФА на официальном сайте опубликовала информацию об утверждении состава корзин накануне жеребьевки квалификации Чемпионата мира-2022.

Церемония жеребьевки состоится в понедельник, 7 декабря, в Цюрихе (Швейцария).

  • Корзина 1: Бельгия, Франция, Англия, Португалия, Испания, Италия, Хорватия, Дания, Германия, Нидерланды
  • Корзина 2: Швейцария, Уэльс, Польша, Швеция, Австрия, Украина, Сербия, Турция, Словакия, Румыния
  • Корзина 3: Россия, Венгрия, Ирландия, Чехия, Норвегия, Северная Ирландия, Исландия, Шотландия, Греция, Финляндия
  • Корзина 4: Босния и Герцеговина, Словения, Черногория, Северная Македония, Албания, Болгария, Израиль, Беларусь, Грузия, Люксембург
  • Корзина 5: Армения, Кипр, Фарерские острова, Азербайджан, Эстония, Косово, Казахстан, Литва, Латвия, Андорра
  • Корзина 6: Мальта, Молдова, Лихтенштейн, Гибралтар и Сан-Марино.

Сам чемпионат мира состоится в Катаре, от Европы туда надо отобрать 13 команд (10 победителей групп и 3 - с плей-офф).

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В статье: Украина ФИФА FIFA ЧМ-2022 Катар отбор к ЧМ-2022
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Источник:
ФІФА

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Комментарии (25)
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yerik (Chernivtsi)
27.11.2020 в 17:28
ХорватияУкраинаФинляндияБолгарияЭстонияСан-Марино
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waleo (Киев)
27.11.2020 в 17:21
1.Бельгия2.Украина3.Венгрия4.Люксенбург5.Фарерские острова6.Гибралтар и Сан-Марино
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0
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kokorevs (Черкаси)
27.11.2020 в 17:27
Наверное лучше Хорватия чем Бельгия
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0
0
Запорізьке Торпедо (zp)
27.11.2020 в 17:04
из корзин 3-6 вообще всех должны выносить вперед ногами, а из 1й хотелось бы Данию)
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0
0
yerik (Chernivtsi)
27.11.2020 в 17:12
Данию? В том смысле, что Данию вынести вперед ногами?
Ответить
0
0
yerik (Chernivtsi)
27.11.2020 в 17:12
Можно Данию, а можно Хорватию...
Ответить
0
0
купянчанин (купянск)
27.11.2020 в 16:15
Отбор к Евро 2022.
Ответить
0
0
yerik (Chernivtsi)
27.11.2020 в 16:26
В 2022 Евро не будет
Ответить
0
0
Dimka26 (Чернигов)
27.11.2020 в 16:10
Я бы лучше смотрел приоритеты из 3корзины, а не 1. В 1 корзине почти все равны, кроме явного аутсайдера Дании и слабеющей Хорватией.
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+1
0
Golfik25 (Киев)
27.11.2020 в 15:49
Не важно с кем, главное,чтоб Швейцария попалась в группу.
Ответить
0
-7
Kela (Одесса)
27.11.2020 в 15:58
ты дебил? мы с ними в одной корзине для жеребьевки, вместе попасть не можем никак, разве что на этапе плей оф пересечемся
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+3
-1
dmitroj88
27.11.2020 в 16:35
Естественно дебил. Это же бот сурков, туда других не берут.
+1
-4
avatar
okolegko (Київ)
27.11.2020 в 15:38
З першої небажані Бельгія, Франція, Іспанія, Німеччина. З усіма іншими можна грати та перемагати, і навіть виходити з першого місця
Ответить
0
-1
Dimka26 (Чернигов)
27.11.2020 в 16:03
Англия тоже мощная
Ответить
0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
27.11.2020 в 15:34
Ну що? В плей-офф зі швейцарцями?
Ответить
+1
0
yerik (Chernivtsi)
27.11.2020 в 15:35
Вижу у народа настроение поднимается. Молодец. Всецело поддерживаю.
Ответить
0
0
Djibouti (Djibouti)
27.11.2020 в 15:26
С первой только Голландия смотрится слабой, все остальные на уровне
Ответить
0
-1
yerik (Chernivtsi)
27.11.2020 в 15:37
Я думаю: Дания, Хорватия, Португалия и Голландия. С остальными шансов у нас нет.
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0
0
Dimka26 (Чернигов)
27.11.2020 в 16:07
Португалия и Голландия - 50 на 50. А вот у хорватов смена поколений и спад. Ну и Дания явно слабее всех
0
0
Comment06 (Украина)
27.11.2020 в 15:06
Из первой корзины никого не хочется, кроме Дании, третья не слабее второй- и выбрать некого, в чевертой наименее проблемные, но тоже не простые грузины с белорусами, из пятой хотелось бы Фареры или бывшие республики(кроме Армении), шестая- поставщики очков. Малая надежда на второе место и удачные стыки.Похоже, ЧМ снова без нас. Шансы были бы попади Украина в первую корзину.
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0
-1
yerik (Chernivtsi)
27.11.2020 в 15:24
В первой было бы круто. Но для этого надо очень хорошо выступить на ЕВРО (хотя бы до 1/4 дойти), и постараться на этом отборе не ниже второго места занять, а уж, если пролезем в ЧМ - тогда первая корзина совсем рядом. Иначе, мы все время будем висеть во второй, периодически опускаясь в третью. Ну, и про Лигу Наций забывать не стоит. В Лиге "В" надо всех рвать - тоже очков добавит...
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0
0
cucumber (Киев)
27.11.2020 в 15:02
Яка б ні була група, але з Павелкою знов дочекаємось діскрімінаційного рішення УЕФА чи ФІФА. вася огурцов
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+2
-1
absurdlight (Kiev)
27.11.2020 в 14:56
Будет группа: Англия, Украина, Россия, Беларусь, Казахстан, Молдова
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0
-7
avatar
okolegko (Київ)
27.11.2020 в 15:38
Дійсно абсурд
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+2
0
Зритель (Харьков)
27.11.2020 в 16:41
России точно не будет, Украину и Россию с 14-го года искусственно разводят.
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+1
0


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