Чемпионат мира FIFA
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ФИФА утвердила состав 6 корзин для жеребьевки квалификации ЧМ-2022
Место для Украины
ФИФА на официальном сайте опубликовала информацию об утверждении состава корзин накануне жеребьевки квалификации Чемпионата мира-2022.
Церемония жеребьевки состоится в понедельник, 7 декабря, в Цюрихе (Швейцария).
- Корзина 1: Бельгия, Франция, Англия, Португалия, Испания, Италия, Хорватия, Дания, Германия, Нидерланды
- Корзина 2: Швейцария, Уэльс, Польша, Швеция, Австрия, Украина, Сербия, Турция, Словакия, Румыния
- Корзина 3: Россия, Венгрия, Ирландия, Чехия, Норвегия, Северная Ирландия, Исландия, Шотландия, Греция, Финляндия
- Корзина 4: Босния и Герцеговина, Словения, Черногория, Северная Македония, Албания, Болгария, Израиль, Беларусь, Грузия, Люксембург
- Корзина 5: Армения, Кипр, Фарерские острова, Азербайджан, Эстония, Косово, Казахстан, Литва, Латвия, Андорра
- Корзина 6: Мальта, Молдова, Лихтенштейн, Гибралтар и Сан-Марино.
Сам чемпионат мира состоится в Катаре, от Европы туда надо отобрать 13 команд (10 победителей групп и 3 - с плей-офф).
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Источник:ФІФА
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