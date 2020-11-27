ФИФА утвердила состав 6 корзин для жеребьевки квалификации ЧМ-2022

В первой было бы круто. Но для этого надо очень хорошо выступить на ЕВРО (хотя бы до 1/4 дойти), и постараться на этом отборе не ниже второго места занять, а уж, если пролезем в ЧМ - тогда первая корзина совсем рядом. Иначе, мы все время будем висеть во второй, периодически опускаясь в третью. Ну, и про Лигу Наций забывать не стоит. В Лиге "В" надо всех рвать - тоже очков добавит...