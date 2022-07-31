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Сборная Бразилии выиграла женский Кубок Америки в четвертый раз подряд

Женский футбол
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У бразильянок – 8 титулов за 9 розыгрышей турнира

Сборная Бразилии выиграла женский Кубок Америки в четвертый раз подряд

Фото: The Hindu

UA-Футбол
Новина українською

Женская сборная Бразилии сыграла в финале Кубка Америки со сборной Колумбии, хозяевами турнира, и победила со счетом 1:0. Единственный гол забила легендарная нападающая Дебинья.

Для бразильянок это был уже девятый выход в финал соревнования подряд. Сборная Бразилии побеждала в восьми из девяти сыгранных финалах турнира в истории.

Лишь однажды команда проиграла – в 2006 сборной Аргентины, принимавшей турнир в том году. С тех пор бразильянки победили четыре раза подряд, в трех из этих случаев вторым финалистом была сборная Колумбии.

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В статье: Копа Америка сборная Колумбии Женская сборная Бразилии
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