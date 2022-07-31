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Евро-2022. Англия - Германия 2:1. Львицы сильнее всех

Женский футбол
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(6 голосов)

Сборная Англии впервые в своей истории выигрывает женский Евро

Евро-2022. Англия - Германия 2:1. Львицы сильнее всех

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Англия выигрывает чемпионат Европы. Что не удалось мужчинам в прошлом году, сделали женщины. Первый крупный трофей английских сборных с 1966 года. И тогда в финале тоже была обыграна Германия.

Евро-2022 сильно отличался от предыдущих женских чемпионатов Европы. Дважды был установлен рекорд посещаемости, финал посетили более 87000 зрителей. Небывалый ажиотаж соответствует улучшению качество футбола – некоторые матчи действительно было интересно смотреть.

Но финалы что в мужских турнирах, что в женских часто похожи друг на друга. Не стал исключением и финал Евро-2022. Тренер сборной Германии Мартина Фосс-Текленберг говорила, что будет фестиваль, но получился настоящий бой с 42 фолами на две команды и семью желтыми карточками. Соперницы не жалели друг друга, цена победы была очень высока, и эстетика часто была на втором плане после физического противостояния и жестких фолов. Иногда Катерине Монзуль было сложно справиться с давлением и украинская рефери принимала неоднозначные решения.

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Финал начался еще до стартового свистка. На предматчевой разминке получила травму лидер, капитан и главная бомбардирша сборной Германии Александра Попп.

Без Попп атака Германии заметно страдала. Номинальные гости создавали моменты, но их некому было завершать.

Но свои шансы в первой половине игры не реализовали и “львицы”. Дважды опасно пробивала Эллен Уайт, сначала уверенно сэйв сделала Мерле Фромс, во втором эпизоде англичанка ударила выше.

Все голы мы увидели после перерыва и первых замен. Блестящий пас через полполя Кайры Уолш, представляющую женскую команду “Манчестер Сити”, изящным ударом замкнула 22-летняя Элла Тун, выступающая за “Манчестер Юнайтед”.

Евро-2022. Англия - Германия 2:1. Львицы сильнее всех - изображение 2

Англия не воспользовалась преимущество в счете. Вместо того, чтобы попробовать подержать мяч, англичанки все глубже садились к своим ворота, немки атаковали и добились своего. Очень простой, но классный треугольник в исполнении Лохманн, Вассмут и Магулл закончился точным ударом в ближний угол представительницы “Баварии” Мюнхен. Ранее Магулл пробивала в штангу, в этот раз ни каркас ворот, ни Мэри Ирпс “львиц” не спасли.

Овертайм, и это все больше напоминало финал мужского Евро годичной давности. Но англичанки все же добились своего. Угловой, Люси Бронз поборолась за мяч, а в ворота со второй попытки точно пробила Хлое Келли.

2:1 – первая в истории победа женской сборной Англии. Германия не выглядела слабее хозяек турнира, но совокупность разных факторов сыграли в пользу “львиц”. 52-летняя Сарина Вигман, на прошлом Евро приведшая к победе команду Нидерландов, теперь побеждает и с Англией.

Евро-2022, финал. Лондон, “Уэмбли”, 87192 зрителя

Арбитр – Екатерина Монзуль (Украина)

Англия – Германия 2:1

Голы: Тун 62, Келли 110 – Магулл 79

Англия: Ирпс – Бронз, Брайт, Уильямсон, Дэйли (Гринвуд 88) – Стейнвей (Скотт 89), Уолш – Мид (Келли 64), Кирби (Тун 55), Хемп (Пэррис 120) – Уайт (Руссо 56)

Германия: Фромс – Рауш (Латтвайн 113), Хегеринг (Дурсун 103), Хендрих, Гвинн – Дебритц (Лохманн 73), Обердорф, Магулл (Далльманн 91) – Бранд (Вассмут 46), Шюллер (Аниоми 67), Хут

Предупреждения: Стейнвей 23, Уайт 24, Руссо 100, Келли 112 – Рауш 40, Обердорф 57, Шюллер 58

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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В статье: Англия женский футбол Женский Евро-2022
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Комментарии (6)
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balamyt (Boston)
01.08.2022 в 17:07
Немки тоже играли достойно..И Катя Монзуль хорошо отсудила этот напряженный финал..не мешая самой игре..Особо понравился гол немки в одно касание ...так не всякие мужики могут
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vismut (Запорожье)
01.08.2022 в 10:05
А какие тётки мощные! Вынесли Сев. Ирландию 5:0 вместо нас.()))) Норвегии наклепали 8:0! Шведкам 4:0. Что мы там забыли? 0:12?
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vismut (Запорожье)
01.08.2022 в 10:02
Утёрли нос своим мужикам. Дома надо выигрывать чемпионаты!!! И как здорово они убивали время на угловом флажке у ворот ФРГ! Это же наверное тренировали. Более 5 минут полоскали мозги немкам, зрителям и Монзуль.))) И никаких нарушений. А Катя с нашими девчатами отсудила хорошо. Ну надавала карточек. Так всё по делу и не дошло до вырывания волос и выцарапывания глаз.
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+1
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vismut (Запорожье)
01.08.2022 в 09:59
Наконец то порадовали свою королеву!
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0
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Serhio79 (Kyiv)
01.08.2022 в 07:56
UA-football, визначтесь з оцінкою української арбітриню Катерини Монзуль!З одного боку ви пишите, "що вона приймала неоднозначні рішення", з іншого - "що не було жодних претензій до її роботи"
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vismut (Запорожье)
01.08.2022 в 10:03
Похоже все журналисты болели за нимкень)
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