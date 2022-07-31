Павелко в компании Шольца смотрит финал женского ЧЕ
Неплохая компания
Сейчас проходит финальный поединок женского чемпионат Европы между сборными Англии и Германией.
На трибунах, в VIP-ложе присуствует глава УАФ Андрей Павелко - руководитель украинской ассоциации наблюдает за матчем в компании канслера Германии Олафа Шольца.
Напомним, на данной встречи работают украинские арбитры Екатерина Монзуль и Марина Стрелецкая.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Вместо Вербича? Состав Динамо может пополнить лидер Зари
- Снова с задержкой. 2+2 покажет еврокубковые матчи Динамо и Зари
- Известно, какие каналы будут транслировать матчи между Динамо и Штурмом в Лиге Чемпионов
- Финал между Англией и Германией поставил рекорд посещаемости ЕВРО, как женских, так и мужских
- В бою погиб известный украинский поэт и автор песен
- Красотка дня. Украинская Анжелина Джоли защищает нашу страну в рядах ВСУ. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Olegyurchak (Хмельницький )
01.08.2022 в 01:52
Ответить
0
-2
Мистер Блин (Хмельницкий)
01.08.2022 в 09:24
Ответить
0
0
Siren05 (Мариуполь)
01.08.2022 в 00:54
Ответить
0
-2