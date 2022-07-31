Финал между Англией и Германией поставил рекорд посещаемости ЕВРО, как женских, так и мужских
Матч на Уэмбли посетили 87 192 болельщика
Фото: The Sun Daily
На лондонском стадионе Уэмбли прошел финальным матч женского ЕВРО между сборными Англии и Германии. Англичанки победили со счетом 2:1, став чемпионками Европы впервые в истории команды.
Более того, на матче был поставлен рекорд посещаемости для игр ЕВРО – на финал пришло 87 192 болельщика. Это наибольшая аудитория в истории матчей чемпионатов Европы, причем как женских, так и мужских.
Record breaking from start to finish ????— UEFA Women's EURO 2022 (@WEURO2022) July 31, 2022
The #WEURO2022 final has become the ALL-TIME most-attended match at either a men's or women's EURO final tournament ???????????? pic.twitter.com/4wZqIP7rlm
На том же стадионе в прошлом году прошел финал ЕВРО-2020 между сборными Англии и Италии, завершившийся победой последних в серии пенальти со счетом 3:2. Ту игру посетили 67 173 болельщика.
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