Украинские рефери назначены на матчи квалификации женской Лиги чемпионов

Сразу на трех поединках первого раунда квалификации женской Лиги чемпионов будут работать украинские арбитры, сообщает УАФ.

Во встрече "Брежница" (Черногория) - "Спартак Миява" (Словакия) главным арбитром выступит Людмила Тельбух, а одним из ее ассистентов на линии - Ирина Чайка.

В игре "Олимпия" (Румыния) - "Гленторан" (Северная Ирландия) обязанности одного из ассистентов арбитра будет выполнять Александра Вдовина, а работу четвертого арбитра возьмет на себя Анастасия Романюк.

А в матче "Ференцварош" (Венгрия) - "Рейнджерс" (Шотландия) обязанности одного из ассистентов арбитра на линии будет выполнять Светлана Грушко, а Екатерина Усова выступит в роли четвертого арбитра.

Добавим, что все поединки пройдут 18 августа.