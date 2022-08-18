Украинские рефери назначены на матчи квалификации женской Лиги чемпионов
Все поединки пройдут 18 августа
Фото: fifa.com
Сразу на трех поединках первого раунда квалификации женской Лиги чемпионов будут работать украинские арбитры, сообщает УАФ.
Во встрече "Брежница" (Черногория) - "Спартак Миява" (Словакия) главным арбитром выступит Людмила Тельбух, а одним из ее ассистентов на линии - Ирина Чайка.
В игре "Олимпия" (Румыния) - "Гленторан" (Северная Ирландия) обязанности одного из ассистентов арбитра будет выполнять Александра Вдовина, а работу четвертого арбитра возьмет на себя Анастасия Романюк.
А в матче "Ференцварош" (Венгрия) - "Рейнджерс" (Шотландия) обязанности одного из ассистентов арбитра на линии будет выполнять Светлана Грушко, а Екатерина Усова выступит в роли четвертого арбитра.
Добавим, что все поединки пройдут 18 августа.
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