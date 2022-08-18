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Украинские рефери назначены на матчи квалификации женской Лиги чемпионов

Женский футбол
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Все поединки пройдут 18 августа

Украинские рефери назначены на матчи квалификации женской Лиги чемпионов

Фото: fifa.com

Новина українською

Сразу на трех поединках первого раунда квалификации женской Лиги чемпионов будут работать украинские арбитры, сообщает УАФ.

Во встрече "Брежница" (Черногория) - "Спартак Миява" (Словакия) главным арбитром выступит Людмила Тельбух, а одним из ее ассистентов на линии - Ирина Чайка.

В игре "Олимпия" (Румыния) - "Гленторан" (Северная Ирландия) обязанности одного из ассистентов арбитра будет выполнять Александра Вдовина, а работу четвертого арбитра возьмет на себя Анастасия Романюк.

А в матче "Ференцварош" (Венгрия) - "Рейнджерс" (Шотландия) обязанности одного из ассистентов арбитра на линии будет выполнять Светлана Грушко, а Екатерина Усова выступит в роли четвертого арбитра.

Добавим, что все поединки пройдут 18 августа.

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В статье: Анастасия Романюк
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Источник:
УАФ

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