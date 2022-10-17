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Алексия Путельяс – обладательница женского Золотого мяча 2022

Женский футбол
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Впервые женский Золотой мяч получила одна и та же футболистка два года подряд

Алексия Путельяс – обладательница женского Золотого мяча 2022

Фото: https://twitter.com/francefootball

Новина українською

Нападающая "Барселоны" Алексия Путельяс – обладательница Золотого мяча 2022 по версии France Football. В прошлом году приз получила также Алексия Путельяс.

Во время вручения трофея Андрей Шевченко дал речь, рассказывая о том, как Украина борется с террором со стороны россии.

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В статье: Золотой мяч france football
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