Алексия Путельяс – обладательница женского Золотого мяча 2022

Нападающая "Барселоны" Алексия Путельяс – обладательница Золотого мяча 2022 по версии France Football. В прошлом году приз получила также Алексия Путельяс.

Во время вручения трофея Андрей Шевченко дал речь, рассказывая о том, как Украина борется с террором со стороны россии.