Стали известны результаты жеребьевки женского ЧМ-2023
На групповом этапе впервые сыграют 32 команды
Фото: InsideTheGames
На официальном сайте ФИФА были опубликованы результаты жеребьевки группового этапа чемпионата мира по футболу среди женщин, который пройдет в следующем году в Австралии и Новой Зеландии.
В турнире, впервые в истории, примут участие не 24 сборных, а 32. В плей-офф из каждой из восьми групп выйдут по две команды. На данный момент известны 29 сборных, которые отобрались на турнир. Украина, к сожалению, турнир пропустит.
Результаты жеребьевки
Группа А:
Новая Зеландия, Норвегия, Филиппины, Швейцария
Группа В:
Австралия, Ирландия, Нигерия, Канада
Группа С:
Испания, Коста-Рика, Замбия, Япония.
Группа D:
Англия, победительницы плей-офф в группе В, Дания, Китай
Группа Е:
США, Вьетнам, Нидерланды, победительницы плей-офф в группе А
Группа F:
Франция, Ямайка, Бразилия, победительницы плей-офф в группе С
Группа G:
Швеция, ЮАР, Италия, Аргентина
Группа Н:
Германия, Марокко, Колумбия, Южная Корея
The group stage draw for the 2023 Women’s World Cup ???? pic.twitter.com/yEkFWPlHYb— B/R Football (@brfootball) October 22, 2022
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