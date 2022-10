Стали известны результаты жеребьевки женского ЧМ-2023

На официальном сайте ФИФА были опубликованы результаты жеребьевки группового этапа чемпионата мира по футболу среди женщин, который пройдет в следующем году в Австралии и Новой Зеландии.

В турнире, впервые в истории, примут участие не 24 сборных, а 32. В плей-офф из каждой из восьми групп выйдут по две команды. На данный момент известны 29 сборных, которые отобрались на турнир. Украина, к сожалению, турнир пропустит.

Результаты жеребьевки

Группа А:

Новая Зеландия, Норвегия, Филиппины, Швейцария

Группа В:

Австралия, Ирландия, Нигерия, Канада

Группа С:

Испания, Коста-Рика, Замбия, Япония.

Группа D:

Англия, победительницы плей-офф в группе В, Дания, Китай

Группа Е:

США, Вьетнам, Нидерланды, победительницы плей-офф в группе А

Группа F:

Франция, Ямайка, Бразилия, победительницы плей-офф в группе С

Группа G:

Швеция, ЮАР, Италия, Аргентина

Группа Н:

Германия, Марокко, Колумбия, Южная Корея

