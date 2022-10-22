  1. UA-Футбол ⚽
  2. Женский футбол
  3. Стали известны результаты жеребьевки женского ЧМ-2023
В тренде

Стали известны результаты жеребьевки женского ЧМ-2023

Женский футбол
(1 голосов)

На групповом этапе впервые сыграют 32 команды

Стали известны результаты жеребьевки женского ЧМ-2023

Фото: InsideTheGames

UA-Футбол
Новина українською

На официальном сайте ФИФА были опубликованы результаты жеребьевки группового этапа чемпионата мира по футболу среди женщин, который пройдет в следующем году в Австралии и Новой Зеландии.

В турнире, впервые в истории, примут участие не 24 сборных, а 32. В плей-офф из каждой из восьми групп выйдут по две команды. На данный момент известны 29 сборных, которые отобрались на турнир. Украина, к сожалению, турнир пропустит.

Результаты жеребьевки

Группа А:

Новая Зеландия, Норвегия, Филиппины, Швейцария

Группа В:

Австралия, Ирландия, Нигерия, Канада

Группа С:

Испания, Коста-Рика, Замбия, Япония.

Группа D:

Англия, победительницы плей-офф в группе В, Дания, Китай

Группа Е:

США, Вьетнам, Нидерланды, победительницы плей-офф в группе А

Группа F:

Франция, Ямайка, Бразилия, победительницы плей-офф в группе С

Группа G:

Швеция, ЮАР, Италия, Аргентина

Группа Н:

Германия, Марокко, Колумбия, Южная Корея

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: женский чемпионат мира ЧМ-2023
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде