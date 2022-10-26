В FIFA 23 будет доступна женская Лига чемпионов
Совместная акция с УЕФА
Twitter EA Sports
Официальный сайт EA Sports сообщил, что компания достигла согласия о подписании контракта с УЕФА. Цель – развитие и популяризация женского футбола в мире.
Таким образом, компания-разработчик игр добавит женскую Лигу чемпионов в свой последний футбольный симулятор – FIFA 23. Сыграть в главном женском клубном турнире Европы на виртуальных полях можно будет в начале 2023 года. А вот поиграть за женские команды можно и сейчас – данный режим доступен с FIFA 16.
Что касается мужских еврокубков, то они доступны в полном объеме: Лига чемпионов, Лига Европы, Лига Конференций и Суперкубок УЕФА.
Напомним, FIFA 23 вышла 1-го октября. Футсим доступен на всех платформах (PS, Xbox, PC) и доступен для покупок на сервисах Steam, Origin, PlayStation Store и Microsoft Store.
Чемпионат Украины недоступен в игре, однако киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" представлены в симуляторе.
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