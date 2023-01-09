Украинские арбитры будут работать на женском ЧМ-2023
Комитет арбитров ФИФА объявил список рефери на турнир
фото - ФК Шахтар
Два представителя украинского судейского корпуса будут работать на матчах женского Чемпионата мира 2023.
В список рефери попали арбитр в поле Екатерина Монзуль и лайнсвумен Марина Стрелецкая, сообщает официальный сайт ФИФА.
Для 41-летней Монзуль это будет уже третий женский Мундиаль. Раньше она работала на ЧМ 2015, где судила в том числе финал, и 2019. Для 39-летней Стрелецкой это второй ЧМ в карьере.
Напомним, что ЧМ-2023 среди женщин пройдет в Австралии и Новой Зеландии с 20 июля по 20 августа.
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