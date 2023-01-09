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Украинские арбитры будут работать на женском ЧМ-2023

Женский футбол
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Комитет арбитров ФИФА объявил список рефери на турнир

Украинские арбитры будут работать на женском ЧМ-2023

фото - ФК Шахтар

UA-Футбол
Новина українською

Два представителя украинского судейского корпуса будут работать на матчах женского Чемпионата мира 2023.

В список рефери попали арбитр в поле Екатерина Монзуль и лайнсвумен Марина Стрелецкая, сообщает официальный сайт ФИФА.

Для 41-летней Монзуль это будет уже третий женский Мундиаль. Раньше она работала на ЧМ 2015, где судила в том числе финал, и 2019. Для 39-летней Стрелецкой это второй ЧМ в карьере.

Напомним, что ЧМ-2023 среди женщин пройдет в Австралии и Новой Зеландии с 20 июля по 20 августа.

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В статье: Екатерина Монзуль Марина Стрелецкая
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