В футболе впервые в истории была показана белая карточка

Матч 1/4 финала женского Кубка Португалии между "Бенфикой" и "Спортингом" (5:0) запомнится историческим событием. В этой игре впервые в истории судья показал белую карточку.

В конце первого тайма кому-то на скамейке запасных стало плохо. Медицинский персонал с обеих сторон сразу бросился на помощь. Как только проблема была решена, судья оценил поступок и продемонстрировал белую карточку в знак благодарности. Болельщики на стадионе поддержали такое решение рефери бурными аплодисментами.

As equipas médicas de Benfica e Sporting receberam cartão branco após assistirem uma pessoa que se sentiu mal na bancada ???? pic.twitter.com/ihin0FAlJF — B24 (@B24PT) January 21, 2023

Белая карточка - новая инициатива от Португалии. В отличие от желтых и красных карточки, которые предназначены для наказания команд, белая карточка вместо этого показывается для поощрения клубов за честную игру. Новая идея предназначена для повышения этических ценностей в спорте.