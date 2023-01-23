В футболе впервые в истории была показана белая карточка
Для чего это нужно?
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Матч 1/4 финала женского Кубка Португалии между "Бенфикой" и "Спортингом" (5:0) запомнится историческим событием. В этой игре впервые в истории судья показал белую карточку.
В конце первого тайма кому-то на скамейке запасных стало плохо. Медицинский персонал с обеих сторон сразу бросился на помощь. Как только проблема была решена, судья оценил поступок и продемонстрировал белую карточку в знак благодарности. Болельщики на стадионе поддержали такое решение рефери бурными аплодисментами.
As equipas médicas de Benfica e Sporting receberam cartão branco após assistirem uma pessoa que se sentiu mal na bancada ???? pic.twitter.com/ihin0FAlJF— B24 (@B24PT) January 21, 2023
Белая карточка - новая инициатива от Португалии. В отличие от желтых и красных карточки, которые предназначены для наказания команд, белая карточка вместо этого показывается для поощрения клубов за честную игру. Новая идея предназначена для повышения этических ценностей в спорте.
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