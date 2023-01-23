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В футболе впервые в истории была показана белая карточка

Женский футбол
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В футболе впервые в истории была показана белая карточка

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Новина українською

Матч 1/4 финала женского Кубка Португалии между "Бенфикой" и "Спортингом" (5:0) запомнится историческим событием. В этой игре впервые в истории судья показал белую карточку.

В конце первого тайма кому-то на скамейке запасных стало плохо. Медицинский персонал с обеих сторон сразу бросился на помощь. Как только проблема была решена, судья оценил поступок и продемонстрировал белую карточку в знак благодарности. Болельщики на стадионе поддержали такое решение рефери бурными аплодисментами.

Белая карточка - новая инициатива от Португалии. В отличие от желтых и красных карточки, которые предназначены для наказания команд, белая карточка вместо этого показывается для поощрения клубов за честную игру. Новая идея предназначена для повышения этических ценностей в спорте.

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В статье: женский футбол арбитр
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Источник:
The Sun

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Комментарии (1)
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янковский ян (Запорожье)
23.01.2023 в 15:18
Идея неплохая но это уже будет сильно на шоу похоже
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