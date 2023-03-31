Определились пары 1/2 финала женской Лиги чемпионов
Арсенал взял реванш у Баварии, а Челси в серии пенальти выбил Лион
Фото: uefa.com
Состоялись ответные матчи 1/4 финала Лиги чемпионов среди женских команд.
"Арсенал" в родных стенах сумел взять реванш у "Баварии" (2:0), а "Барселона" на своем поле разгромила "Рому". "Вольфсбург" расписал ничью с "ПСЖ", и за счет победы на выезде, в полуфинал вышла немецкая команда.
В последнем матче действующий обладатель трофея "Лион" отправился в гости к английскому "Челси". Англичанки отыгрались в компенсированное время второго овертайма (120+8 минута), а затем вырвали победу в серии пенальти. "Лион" покинул турнир, а футболистки "Челси" выиграли путевку в 1/2 финала.
В полуфиналах "Арсенал" сыграет против "Вольфсбурга", а "Челси" против "Барселоны". Матчи запланированы на 22/23 и 29/30 апреля.
Лига чемпионов среди женщин, 1/4 финала. Ответные матчи
29 марта
"Арсенал" -"Бавария" 2:0 (первая игра 0:1)
"Барселона" - "Рома" 5:1 (первая игра 1:0)
30 марта
"Вольфсбург" - "ПСЖ" 1:1 (первая игра 1:0)
"Челси" - "Лион" 1:2, 4:3 пен. (первая игра 1:0)
???? The semi-final line-up is set! ????#UWCL pic.twitter.com/NfZF9rIDUn— UEFA Women’s Champions League (@UWCL) March 30, 2023
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