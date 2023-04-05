УЕФА назвал страну, которая примет женский Евро-2025

Швейцария примет женский чемпионат Европы по футболу 2025 года, сообщает официальный сайт УЕФА. Решение было принято на заседании исполкома УЕФА в Лиссабоне.

На проведения турнира также претендовали футбольные ассоциации Франции и Польши, а также представившие совместную заявку Дания, Финляндия, Норвегия и Швеция.

Матчи Евро-2025 пройдут в восьми швейцарских городах. В турнире примут участие 16 сборных.

Отметим, что действующим чемпионом Европы является сборная Англии, которая в финале обыграла Германию.