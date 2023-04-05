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УЕФА назвал страну, которая примет женский Евро-2025

Женский футбол
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В турнире примут участие 16 сборных

УЕФА назвал страну, которая примет женский Евро-2025

Фото: UEFA via Getty Images

Новина українською

Швейцария примет женский чемпионат Европы по футболу 2025 года, сообщает официальный сайт УЕФА. Решение было принято на заседании исполкома УЕФА в Лиссабоне.

На проведения турнира также претендовали футбольные ассоциации Франции и Польши, а также представившие совместную заявку Дания, Финляндия, Норвегия и Швеция.

Матчи Евро-2025 пройдут в восьми швейцарских городах. В турнире примут участие 16 сборных.

Отметим, что действующим чемпионом Европы является сборная Англии, которая в финале обыграла Германию.

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Источник:
uefa.com

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