УЕФА назвал страну, которая примет женский Евро-2025
В турнире примут участие 16 сборных
Фото: UEFA via Getty Images
Швейцария примет женский чемпионат Европы по футболу 2025 года, сообщает официальный сайт УЕФА. Решение было принято на заседании исполкома УЕФА в Лиссабоне.
На проведения турнира также претендовали футбольные ассоциации Франции и Польши, а также представившие совместную заявку Дания, Финляндия, Норвегия и Швеция.
Матчи Евро-2025 пройдут в восьми швейцарских городах. В турнире примут участие 16 сборных.
Отметим, что действующим чемпионом Европы является сборная Англии, которая в финале обыграла Германию.
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Источник:uefa.com
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