Сегодня состоится первый розыгрыш женской Финалиссимы

В четверг. 6 апреля, состоится первый розыгрыш женской Финалиссимы, в котором встретятся победитель Евро-2022 Англия и обладатель Кубка Америки-2022 Бразилия.

Встреча пройдет в Лондоне на стадионе "Уэмбли". Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Напомним, год назад сборная Аргентины победила Италию на "Уэмбли" в первом розыгрыше мужской Финалиссимы, после чего Португалия постояла за честь Европы, обыграв испанцев споре футзальных команд в Буэнос-Айресе. Теперь пришло время для встречи лучших женских сборных двух футбольных конфедераций.

ℹ Preview: Women's Finalissima ????



When is it? How can you watch it? What are the possible line-ups? #Finalissima | @CopaAmerica