Сегодня состоится первый розыгрыш женской Финалиссимы
Чемпион Европы против обладателя Кубка Америки
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В четверг. 6 апреля, состоится первый розыгрыш женской Финалиссимы, в котором встретятся победитель Евро-2022 Англия и обладатель Кубка Америки-2022 Бразилия.
Встреча пройдет в Лондоне на стадионе "Уэмбли". Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45 по киевскому времени.
Напомним, год назад сборная Аргентины победила Италию на "Уэмбли" в первом розыгрыше мужской Финалиссимы, после чего Португалия постояла за честь Европы, обыграв испанцев споре футзальных команд в Буэнос-Айресе. Теперь пришло время для встречи лучших женских сборных двух футбольных конфедераций.
ℹ Preview: Women's Finalissima ????— Women's Finalissima (@WEURO) April 5, 2023
When is it? How can you watch it? What are the possible line-ups? #Finalissima | @CopaAmerica
????????????????????????????????????????: ???????? ???????????????????? ???????? ????????! #Finalissima | @CopaAmerica pic.twitter.com/xAtNZ5Eg44— Women's Finalissima (@WEURO) April 5, 2023
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