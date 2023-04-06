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Сегодня состоится первый розыгрыш женской Финалиссимы

Женский футбол
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Чемпион Европы против обладателя Кубка Америки

Сегодня состоится первый розыгрыш женской Финалиссимы

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В четверг. 6 апреля, состоится первый розыгрыш женской Финалиссимы, в котором встретятся победитель Евро-2022 Англия и обладатель Кубка Америки-2022 Бразилия.

Встреча пройдет в Лондоне на стадионе "Уэмбли". Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Напомним, год назад сборная Аргентины победила Италию на "Уэмбли" в первом розыгрыше мужской Финалиссимы, после чего Португалия постояла за честь Европы, обыграв испанцев споре футзальных команд в Буэнос-Айресе. Теперь пришло время для встречи лучших женских сборных двух футбольных конфедераций.

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В статье: женский футбол Финалиссима
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