Англия выиграла женскую Финалиссиму, обыграв Бразилию в серии пенальти
Состоялся первый розыгрыш Финалиссимы среди женщин
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В четверг, 6 апреля в Лондоне состоялся первый розыгрыш Финалиссимы среди женщин. Чемпион Европы сборная Англии встречалась против обладателя Кубка Америки Бразилии.
Англичанки первыми вышли вперед - на 23-й минуте забила полузащитница "МЮ" Элла Тун. Бразильянки сумели сравнять счет в самой концовке встречи благодаря голу Андрессы. В серии послематчевых пенальти точнее оказались футболистки английской команды - Бразилия не реализовала два 11-метровых ударов.
Женская Финалиссима-2023
6 апреля, Лондон, "Уэмбли"
Англия – Бразилия – 1:1 (пен. 4:2)
Голы: Тун, 23 – Андресса Алвес, 90+3
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