  1. UA-Футбол ⚽
  2. Женский футбол
  3. Англия выиграла женскую Финалиссиму, обыграв Бразилию в серии пенальти
В тренде

Англия выиграла женскую Финалиссиму, обыграв Бразилию в серии пенальти

Женский футбол
(1 голосов)

Состоялся первый розыгрыш Финалиссимы среди женщин

Англия выиграла женскую Финалиссиму, обыграв Бразилию в серии пенальти

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В четверг, 6 апреля в Лондоне состоялся первый розыгрыш Финалиссимы среди женщин. Чемпион Европы сборная Англии встречалась против обладателя Кубка Америки Бразилии.

Англичанки первыми вышли вперед - на 23-й минуте забила полузащитница "МЮ" Элла Тун. Бразильянки сумели сравнять счет в самой концовке встречи благодаря голу Андрессы. В серии послематчевых пенальти точнее оказались футболистки английской команды - Бразилия не реализовала два 11-метровых ударов.

Женская Финалиссима-2023
6 апреля, Лондон, "Уэмбли"
Англия – Бразилия – 1:1 (пен. 4:2)
Голы: Тун, 23 – Андресса Алвес, 90+3

По теме
yellow-arrow
Женская Финалиссима Англия – Бразилия: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
yellow-arrow
Сегодня состоится первый розыгрыш женской Финалиссимы
yellow-arrow
УЕФА назвал страну, которая примет женский Евро-2025
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье:
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
Играть
2
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде