Англия выиграла женскую Финалиссиму, обыграв Бразилию в серии пенальти

В четверг, 6 апреля в Лондоне состоялся первый розыгрыш Финалиссимы среди женщин. Чемпион Европы сборная Англии встречалась против обладателя Кубка Америки Бразилии.

Англичанки первыми вышли вперед - на 23-й минуте забила полузащитница "МЮ" Элла Тун. Бразильянки сумели сравнять счет в самой концовке встречи благодаря голу Андрессы. В серии послематчевых пенальти точнее оказались футболистки английской команды - Бразилия не реализовала два 11-метровых ударов.

Женская Финалиссима-2023

6 апреля, Лондон, "Уэмбли"

Англия – Бразилия – 1:1 (пен. 4:2)

Голы: Тун, 23 – Андресса Алвес, 90+3