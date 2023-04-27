Женская команда Барселоны в третий раз подряд вышла в финал Лиги чемпионов
В полуфинале оказались лучше "Челси"
Фото: https://twitter.com/FCBfemeni
Женская команда "Барселоны" вышла в финал Лиги чемпионов в третий раз подряд. В полуфинале "блауграна" обыграла по сумме двух матчей "Челси" (1:0, 1:1).
Вторым противником "Барсы" станет "Арсенал" или "Вольфсбург". Первый матч команды сыграли со счетом 2:2.
В прошлом сезоне "сине-гранатовые" проиграли в финале "Лиону" (1:3). В позапрошлом команда выиграла у "Челси" (4:0).
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