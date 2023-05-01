Барселона выиграла женский чемпионат Испании – общий счет 108:5
Четвертый раз подряд
Фото: FCBfemeni
Женская команда "Барселоны" досрочно стала победителем чемпионата Испании сезона-2022/23.
В матче 27-го тура каталонки разгромили "Уэльву" (3:0) и стали недосягаемой для "Реала" (68 очков), который идет вторым в таблице. Впечатляет и статистика "блаугранас". Каталонская команда выиграла все 26 матчей с разницей забитых и пропущенных мячей 108:5.
"Барселона" четвертый раз подряд выиграла чемпионат Испании. Всего у нее 8 чемпионств - больше всех в истории.
Aquest moment ???????????? pic.twitter.com/wxzcQ6pGHr— FC Barcelona Femení (@FCBfemeni) April 30, 2023
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