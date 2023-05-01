Барселона выиграла женский чемпионат Испании – общий счет 108:5

Женская команда "Барселоны" досрочно стала победителем чемпионата Испании сезона-2022/23.

В матче 27-го тура каталонки разгромили "Уэльву" (3:0) и стали недосягаемой для "Реала" (68 очков), который идет вторым в таблице. Впечатляет и статистика "блаугранас". Каталонская команда выиграла все 26 матчей с разницей забитых и пропущенных мячей 108:5.

"Барселона" четвертый раз подряд выиграла чемпионат Испании. Всего у нее 8 чемпионств - больше всех в истории.