Ворскла и Кривбасс получили соперниц в женской Лиге чемпионов
Состоялась жеребьевка
Фото: ФК Ворскла
В пятницу, 30 июня, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка первого раунда Лиги чемпионов. Украину впервые представят сразу две команды - "Ворскла" и "Кривбасс".
Полтавчанки начнут свои выступления на первом квалификационном этапе Пути чемпионов, а криворожанки сыграют в первом раунде Пути представителей лиг.
В полуфинале мини-турнира группы 2 "Ворскла" встретится с таллиннской "Флорой". В случае успеха в финале за путевку во второй этап подопечные Натальи Зинченко сойдутся с победителем пары "Сараево-2000" (Босния и Герцеговина) - "Осиек" (Хорватия).
В полуфинале мини-турнира группы 3 "Кривбасс сойдется с французским "Парижем". Если криворожанки преодолеют француженок, то будут противостоять победителю пары "Арсенал" (Англия) - "Линчепинг" (Швеция).
Первые игры пройдут 6 сентября, а финалы – 9 сентября.
Популярное сейчас
- На территории ЗАЭС уменьшается количество россиян - уехали представители Росатома
- Ликвидировано еще более 500 оккупантов. Генштаб обновил данные о потерях россиян
- Легионер Шахтера попрощался с клубом
- Кадровая революция Карпат, серьезные потери Буковины. Чем жили клубы Первой лиги в июне
- Красотка дня. Яркая девушка экс-одноклубника Мудрика и нового товарища Зинченко. ФОТО
- Красотка дня. Сексуальная жена новичка Полесья Артема Шабанова. ФОТО