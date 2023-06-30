Ворскла и Кривбасс получили соперниц в женской Лиге чемпионов

В пятницу, 30 июня, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка первого раунда Лиги чемпионов. Украину впервые представят сразу две команды - "Ворскла" и "Кривбасс".

Полтавчанки начнут свои выступления на первом квалификационном этапе Пути чемпионов, а криворожанки сыграют в первом раунде Пути представителей лиг.

В полуфинале мини-турнира группы 2 "Ворскла" встретится с таллиннской "Флорой". В случае успеха в финале за путевку во второй этап подопечные Натальи Зинченко сойдутся с победителем пары "Сараево-2000" (Босния и Герцеговина) - "Осиек" (Хорватия).

В полуфинале мини-турнира группы 3 "Кривбасс сойдется с французским "Парижем". Если криворожанки преодолеют француженок, то будут противостоять победителю пары "Арсенал" (Англия) - "Линчепинг" (Швеция).

Первые игры пройдут 6 сентября, а финалы – 9 сентября.