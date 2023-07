В Австралии и Новой Зеландии стартовал женский ЧМ

Австралия и Новая Зеландия принимают стартовавший сегодня Чемпионат мира среди женщин.

В соревнованиях принимают участие 32 сборные из шести конфедераций. Всего турнир пройдет на десяти стадионах в девяти городах.

Женский ЧМ по формату соревнований похож на мужской: восемь групп по четыре команды в каждой, две лучших выходит в плей-офф.

