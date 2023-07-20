В Австралии и Новой Зеландии стартовал женский ЧМ
США – главный фаворит
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Австралия и Новая Зеландия принимают стартовавший сегодня Чемпионат мира среди женщин.
В соревнованиях принимают участие 32 сборные из шести конфедераций. Всего турнир пройдет на десяти стадионах в девяти городах.
Женский ЧМ по формату соревнований похож на мужской: восемь групп по четыре команды в каждой, две лучших выходит в плей-офф.
7 DAYS till the Women's World Cup kicks off— No Score Draws ✍️ (Alex & Sian - BOOK OUT NOW!) (@CheapPanini) July 13, 2023
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Главными фаворитками соревнований считается сборная США: на победу американок на турнире принимают ставки с коэффициентом в районе 3.5. Также в топ-3 входят Англия и Германия.
По киевскому времени все матчи будут проходить в первой половине дня. Прямые трансляции всех игр смотрите на сайте "Суспільне Спорт", отдельные матчи также будут показаны на региональных каналах "Суспільного".
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