В Австралии и Новой Зеландии стартовал женский ЧМ

Австралия и Новая Зеландия принимают стартовавший сегодня Чемпионат мира среди женщин.

В соревнованиях принимают участие 32 сборные из шести конфедераций. Всего турнир пройдет на десяти стадионах в девяти городах.

Женский ЧМ по формату соревнований похож на мужской: восемь групп по четыре команды в каждой, две лучших выходит в плей-офф.

7 DAYS till the Women's World Cup kicks off



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Главными фаворитками соревнований считается сборная США: на победу американок на турнире принимают ставки с коэффициентом в районе 3.5. Также в топ-3 входят Англия и Германия.

По киевскому времени все матчи будут проходить в первой половине дня. Прямые трансляции всех игр смотрите на сайте "Суспільне Спорт", отдельные матчи также будут показаны на региональных каналах "Суспільного".