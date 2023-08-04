Германия и здесь в пролете. На женском ЧМ определились все пары 1/8 финала
В первом раунде плей-офф действующий чемпион сыграет против главных фавориток
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В Австралии и Новой Зеландии проходит девятый по счету Чемпионат мира по футболу среди женщин. По итогам группового этапа сформированы пары 1/8 финала.
Заметим, что в плей-офф не вышли такие мощные сборные, как Германия (2 чемпионства) и Бразилия (одно участие в финале и одна бронза). Немки не вышли из группы с Колумбией, Марокко и Южной Кореей, а Бразилия пропустила вперед Ямайку и Францию.
Лучше всего на групповом этапе выступили англичанки, японки и шведки, получившие по три победы. Действующие чемпионки – футболистки США – не без проблем заняли второе место в группе с Нидерландами, Португалией и Вьетнамом.
Плей-офф стартует уже в субботу, 5 августа. В Украине трансляции матчей доступны по региональным каналам Суспільного.
Итак, пары 1/8 финала ЧМ-2023 среди женщин:
05.08
- Швейцария – Испания. 08:00
- Япония – Норвегия. 11:00
06.08
- Нидерланды – Южная Африка. 05:00
- Швеция – США. 12 часов
07.08
- Англия – Нигерия. 10:30
- Австралия – Дания. 13:30
08.08
- Колумбия – Ямайка. 11:00
- Франция – Марокко. 14:00
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