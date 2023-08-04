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Германия и здесь в пролете. На женском ЧМ определились все пары 1/8 финала

Женский футбол
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В первом раунде плей-офф действующий чемпион сыграет против главных фавориток

Германия и здесь в пролете. На женском ЧМ определились все пары 1/8 финала

фото - Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

В Австралии и Новой Зеландии проходит девятый по счету Чемпионат мира по футболу среди женщин. По итогам группового этапа сформированы пары 1/8 финала.

Заметим, что в плей-офф не вышли такие мощные сборные, как Германия (2 чемпионства) и Бразилия (одно участие в финале и одна бронза). Немки не вышли из группы с Колумбией, Марокко и Южной Кореей, а Бразилия пропустила вперед Ямайку и Францию.

Лучше всего на групповом этапе выступили англичанки, японки и шведки, получившие по три победы. Действующие чемпионки – футболистки США – не без проблем заняли второе место в группе с Нидерландами, Португалией и Вьетнамом.

Плей-офф стартует уже в субботу, 5 августа. В Украине трансляции матчей доступны по региональным каналам Суспільного.

Итак, пары 1/8 финала ЧМ-2023 среди женщин:

05.08

  • Швейцария – Испания. 08:00
  • Япония – Норвегия. 11:00

06.08

  • Нидерланды – Южная Африка. 05:00
  • Швеция – США. 12 часов

07.08

  • Англия – Нигерия. 10:30
  • Австралия – Дания. 13:30

08.08

  • Колумбия – Ямайка. 11:00
  • Франция – Марокко. 14:00
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В статье: женский чемпионат мира
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