Женский ЧМ. Испания и Япония становятся первыми четвертьфиналистками

Сегодня стартовал раунд плей-офф женского Чемпионата мира. Определились первые участницы 1/4 финала турнира.

В первом матче дня у Испании не было проблем в игре со Швейцарией. "Фурия Роха" уже традиционно нанесла более двух десятков ударов в сторону ворот соперниц и уже после первого тайма побеждали 4:1. Во второй половине в воротах швейарок побывал еще один гол, а в общей сложности испанки сегодня забили шесть голов, ведь единственный результативный удар Швейцарии оказался автоголом.

В другом матче дня Япония не без труда разобралась с Норвегией. Азиатки быстро открыли счет благодаря автоголу, однако на перерыв команды пошли паритетного счета на табло. Однако гол в дебюте второй половины встречи позволил японкам снова повести, а на исходе поединка в воротах европейской сборной побывал еще один мяч.

Игры 1/8 финала продолжатся завтра. Испания в четвертьфинале встретится с победителем пары Нидерланды – Южная Африка, а Япония будет изучать соперниц в поединке Швеция – США.

Женский ЧМ. 1/8 финала

Швейцария – Испания 1:5

Голы: Кодина 11 (авт.) – Бонмати 5, Редондо 17, Бонмати 36, Кодина 45, Эрмосо 70

Япония – Норвегия 3:1

Голы: Энген 15 (авт.), Симидзу 50, Миязава 81 – Рейтен 20