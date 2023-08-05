Женский ЧМ. Испания и Япония становятся первыми четвертьфиналистками
Определились первые участники 1/4 финала турнира
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня стартовал раунд плей-офф женского Чемпионата мира. Определились первые участницы 1/4 финала турнира.
В первом матче дня у Испании не было проблем в игре со Швейцарией. "Фурия Роха" уже традиционно нанесла более двух десятков ударов в сторону ворот соперниц и уже после первого тайма побеждали 4:1. Во второй половине в воротах швейарок побывал еще один гол, а в общей сложности испанки сегодня забили шесть голов, ведь единственный результативный удар Швейцарии оказался автоголом.
В другом матче дня Япония не без труда разобралась с Норвегией. Азиатки быстро открыли счет благодаря автоголу, однако на перерыв команды пошли паритетного счета на табло. Однако гол в дебюте второй половины встречи позволил японкам снова повести, а на исходе поединка в воротах европейской сборной побывал еще один мяч.
Игры 1/8 финала продолжатся завтра. Испания в четвертьфинале встретится с победителем пары Нидерланды – Южная Африка, а Япония будет изучать соперниц в поединке Швеция – США.
Женский ЧМ. 1/8 финала
Швейцария – Испания 1:5
Голы: Кодина 11 (авт.) – Бонмати 5, Редондо 17, Бонмати 36, Кодина 45, Эрмосо 70
Япония – Норвегия 3:1
Голы: Энген 15 (авт.), Симидзу 50, Миязава 81 – Рейтен 20
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