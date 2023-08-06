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На женском Чемпионате мира сформирована первая четвертьфинальная пара

Женский футбол
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Нидерландки снова нацелены на финал

На женском Чемпионате мира сформирована первая четвертьфинальная пара

фото - Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

В Австралии состоялся матч 1/8 финала Чемпионата мира по футболу среди женщин между сборными Нидерландов и Южной Африки.

Уже на 9-й минуте нападающая Вольфсбурга Джилл Роорд добила мяч в сетку после розыгрыша углового. Это ее четвертый гол на турнире, поэтому она входит в тройку лучших бомбардиров текущего Мундилая.

У южноафриканок было несколько моментов, чтобы сравнять счет, но надежно сыграла голкипера ван Домселаар. А на 68-й минуте надежды «Бафана-Бафана» похоронила Линет Беэренстейн, которой очень помогла голкипер команды-соперницы, пропустив максимально простой удар.

Таким образом, сборная Нидерландов, которая на предыдущем ЧМ играла в финале, где уступила США, вышла в четвертьфинал и сыграет с Испанией. Матч запланирован на 11 августа.

Также сегодня состоится еще один матч 1/8 финала – сборные Швеции и США выйдут на поле в 12.00. Трансляция матча по региональным телеканалам Суспільного.

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В статье: женский чемпионат мира
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