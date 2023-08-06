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Женская сборная США сложила полномочия чемпиона мира по футболу

Женский футбол
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Проиграли в первом раунде плей-офф Мундиаля

Женская сборная США сложила полномочия чемпиона мира по футболу

Шведки йдуть далі. Фото - Getty Images

UA-Футбол
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В воскресенье, 6 августа, состоялся матч 1/8 финала женского чемпионата мира по футболу между сборными Швеции и США. Американки, как известно, до этого момента были действующими чемпионками мира – именно они торжествовали на прошлом турнире в 2019 году.

Основное и дополнительное время поединка завершилось вничью, поэтому победителя пришлось выявлять с помощью серии пенальти. Американки были впереди, но легендарная Меган Рапино и София Смит не реализовали свои попытки, что позволило шведкам затянуть серию до дополнительных ударов. В седьмой попытке Келли О'Хара промахнулась, тогда как Лина Хертиг свой шанс использовала.

Так что в 2023-м году будет новый чемпион мира среди женских сборных. В четвертьфинале шведки встретятся с Японией. Игра запланирована на 11 августа. Первую четвертьфинальную пару, напомним, сформировали сборные Испании и Нидерландов.

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В статье: женский чемпионат мира
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