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Артем Довбик уже тренируется с новой командой – ВИДЕО

Женский футбол
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Теплая встреча с новыми партнерами

Артем Довбик уже тренируется с новой командой – ВИДЕО

Скріншот відео

UA-Футбол
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Пресс-служба "Жироны" опубликовала видео, как команда встретила Артема Довбика перед началом тренировочной сессии.

Форварду пришлось пробежать через символический коридор и получить несколько пинков по спине. Конечно, все это происходило в дружеской атмосфере.

Также уже есть свидетельство, что Артем сразу же включился в тренировочную работу.

Отметим, что сегодня в 21:00 "Жирона" сыграет товарищеский матч с "Лацио". Довбик в коротком видео для соцсетей обратился к болельщикам команды, анонсировав встречу с ними вечером.

Напомним, что, по информации СМИ, "Жирона" заплатила за 50% права на Довбика 7 миллионов евро. Контракт игрока с клубом рассчитан до 2028 года.

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В статье: Артем Довбик Жирона
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