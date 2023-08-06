Артем Довбик уже тренируется с новой командой – ВИДЕО

Пресс-служба "Жироны" опубликовала видео, как команда встретила Артема Довбика перед началом тренировочной сессии.

Форварду пришлось пробежать через символический коридор и получить несколько пинков по спине. Конечно, все это происходило в дружеской атмосфере.

La benvinguda dels companys! pic.twitter.com/2vuf6bQ1TE — Girona FC (@GironaFC) August 6, 2023

Также уже есть свидетельство, что Артем сразу же включился в тренировочную работу.

El primer dia a l’oficina pic.twitter.com/u2eNUzvKHJ — Girona FC (@GironaFC) August 6, 2023

Отметим, что сегодня в 21:00 "Жирона" сыграет товарищеский матч с "Лацио". Довбик в коротком видео для соцсетей обратился к болельщикам команды, анонсировав встречу с ними вечером.

Напомним, что, по информации СМИ, "Жирона" заплатила за 50% права на Довбика 7 миллионов евро. Контракт игрока с клубом рассчитан до 2028 года.