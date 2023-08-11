Испания впервые в истории вышла в полуфинал женского Чемпионата мира
Финалист прошлого Мундиаля сошел с дистанции
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В Новой Зеландии состоялся первый четвертьфинальный матч женского Чемпионата мира 2023 – Испания встречалась с Нидерландами.
За первый тайм нидерландки, которые на прошлом Мундиале взяли серебро, не нанесли ни одного удара по воротам, тогда как испанки имели не одну возможность открыть счет. После перерыва Фурия Роха продолжила давление и на 81-м достигла своего – представляющая "Барселону" Мариона Кальдентей открыла счет ударом с пенальти.
Но Нидерланды уже в компенсированное арбитром время сумели отыграться – свою команду спасла Стефани ван дер Грагт. Правда, как оказалось, она лишь отсрочила неизбежное – на 111-й минуте 19-летняя Сальма Парралуэло, которая также представляет "Барселону", забила второй и победный для Испании гол.
2:1 в пользу испанской сборной, которая впервые в своей истории вышла в полуфинал. До этого самым высоким достижением был выход в 1/8 финала в 2019 году.
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