Швеция обыграла Японию и вышла в полуфинал женского ЧМ-2023
Шведки оказались сильнее японок
Фото: svenskfotboll
Сегодня, 11 августа, в четвертьфинальном матче женского чемпионата-2023 встречались сборные Швеции и Японии.
Шведская команда вышла вперед в первом тайме благодаря голу Аманды Илестедт. После перерыва шведки увеличили преимущество, на 51-й минуте Филиппа Ангельдаль реализовала пенальти.
После этого у японок был шанс сократить отставание, однако Рико Уэки не смогла забить одиннадцатиметровый удар. На последних минутах японская команда отыграла один мяч - отличилась Хоноки Хаяси. Правда, для камбэка времени не оставалось. Игра завершилась 2:1 в пользу шведок.
В полуфинале Швеция сыграет с Испанией, которая ранее выбила из турнира Нидерланды.
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