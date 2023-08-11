Швеция обыграла Японию и вышла в полуфинал женского ЧМ-2023

Сегодня, 11 августа, в четвертьфинальном матче женского чемпионата-2023 встречались сборные Швеции и Японии.

Шведская команда вышла вперед в первом тайме благодаря голу Аманды Илестедт. После перерыва шведки увеличили преимущество, на 51-й минуте Филиппа Ангельдаль реализовала пенальти.

После этого у японок был шанс сократить отставание, однако Рико Уэки не смогла забить одиннадцатиметровый удар. На последних минутах японская команда отыграла один мяч - отличилась Хоноки Хаяси. Правда, для камбэка времени не оставалось. Игра завершилась 2:1 в пользу шведок.

В полуфинале Швеция сыграет с Испанией, которая ранее выбила из турнира Нидерланды.