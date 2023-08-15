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Испания дожала Швецию и вышла в финал ЖЧМ-2023

Женский футбол
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Испанки сыграют с победителем пары Австралия – Англия

Испания дожала Швецию и вышла в финал ЖЧМ-2023

Фото: SEFutbolFem

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Сегодня, 15 августа, состоялся полуфинальный матч женского чемпионата-2023 между сборными Испании и Швеции.

В первом тайме ни одна из команд не забила гол. Первого гола в поединке пришлось ждать 81 минуту, когда результативным ударом отметилась испанка Сальма Паральюэло. Уже через несколько минут шведки сравняли счет усилиями Ребеки Блумквист. До конца до истечения основного времени испанская команда успела забить победный мяч и вырвать путевку в финал женского Мундиаля - 2:1.

Напомним, во втором полуфинале женского ЧМ-2023 встретятся сборные Австралии и Англии. Игра пройдет завтра, 16 августа и начнется в 13:00.

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В статье: женский чемпионат мира
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